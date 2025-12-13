隋棠搭高鐵突摔跤「臉直撲險撞柱」 帥氣站務員神救援

隋棠今將在高雄演出舞台劇《你的故事我的夢》，詮釋汪綠萍一角。（寬宏藝術提供）

瓊瑤作品舞台劇《你的故事我的夢》今（13日）在高雄登場，劇中演員之一隋棠，前一天搭高鐵南下，卻發生意外，臉部差點撞到柱子。好在站務員及時救援，才化解危機。

隋棠12日在限時動態透露，為了到高雄表演，一早昏昏沉沉搭高鐵，一手推行李、一手拿水壺，準備通過票閘口時，突然絆了一跤；當下她空不出手，身體只能筆直地往前倒，「突然，不知從哪裡出現的站務員反應超級快速，一把從左後方抱住我，我的臉就停在票閘口那矮柱上方五公分。」再晚一點，就會直撞上。

歷經這場意外，隋棠感謝伸出援手的高鐵台北站早班站務員，讓她13日能夠在衛武營好好的演出。隋棠形容對方的外型「帥氣、陽光、一身肌肉」，並自虧：「畢竟我現在也偏高壯，不是每個人能抱得動」。

隋棠還原差點摔倒的過程。(圖/IG@隋棠)

隋棠過去是模特兒，長年維持50公斤左右的輕盈體重，為了在危急時刻能同時抱起3個孩子，今年初踏上增肌減脂之路，現在體重來到人生巔峰的58公斤，身材線條緊實。同劇演員李千娜視隋棠的翹臀為目標，昨一起擺出大力士的pose拍照；隋棠轉發後也稱讚對方：「我只看到妳的二頭肌。」

隋棠、李千娜互相切磋健身秘訣。(圖/IG@隋棠)

隋棠曾分享翹臀、不粗腿的秘訣，表示臀腿訓練的比例約4:1，四項臀1項腿。不過，隋棠說臀腿的關係非常密切，4:1的訓練心法較適合想維持中等肌肉量的人，因為如果想把臀部練大，就必須再增加更多腿的重訓，飲食、訓練比例也需要調整。隋棠認為沒有絕對，以自己喜歡的樣子去感受和調整即可。

