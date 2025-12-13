隋棠搭高鐵「險重摔破相」! 被「肌肉站務員」救回：再慢一步就撞臉

〔記者李紹綾／台北報導〕隋棠最近忙著巡演舞台劇《你的故事我的夢》，首度挑戰舞台劇的她四處奔波，沒想到南下演出前，卻在高鐵站驚魂一刻，差點因跌倒而「破相」，幸好遇上站務員神救援，讓她至今仍心有餘悸又滿懷感激。

改編自瓊瑤《一簾幽夢》、《窗外》等經典小說的舞台劇《你的故事我的夢》，13日移師高雄衛武營國家歌劇院演出，隋棠前一天就搭高鐵南下，她在社群限時動態分享，當天一早精神不濟、昏昏沉沉，一手推著行李箱、一手拿著水壺，準備通過高鐵票閘口時，卻突然絆了一下。

因為雙手都被占住，隋棠根本來不及扶住自己，整個人幾乎是「筆直往前倒」，就在千鈞一髮之際，她回憶：「不知從哪裡出現的站務員反應超級快速，一把從左後方抱住我。」她形容，當下自己的臉距離票閘口的矮柱只有短短 5 公分，再慢一步恐怕就會直接撞上。

隋棠事後也不忘在社群公開感謝這位救命恩人，直呼對方是「高鐵台北站早班、帥氣陽光又一身肌肉的站務員」，還笑說：「畢竟我現在也偏高壯，不是每個人能抱得動！」她感性表示，正因為這次即時的神救援，才讓她能平安抵達高雄、順利站上衛武營舞台演出，滿滿都是感恩。

