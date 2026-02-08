隋棠曬「超狂翹臀」遭質疑打填充物？10個月苦練成果曝光 網一面倒力挺

向來對身材管理相當自律的隋棠，近日在IG大方曬出自己的練臀成果，只見她側身入鏡，臀腿線條緊實又飽滿，整體比例堪稱教科書等級，立刻吸引大批粉絲朝聖！不過照片曝光後，討論聲量飆升的同時，也出現部分網友質疑：「體脂這麼低但臀部這麼翹，真的不是靠填充物嗎？」意外掀起一波話題。

面對外界好奇，隋棠其實早就把努力攤在陽光下。她透露近期雖然工作忙到作息混亂，但仍維持訓練節奏，體重從增肌期的51公斤一路到60公斤，再回到58公斤，整個過程都圍繞著「科學化鍛鍊」。她更公開臀腿訓練菜單，包括臀推、負重登階、繩索後踢，以及前後傾坐姿髖外展等動作，每週固定兩練，並以漸進式超負荷為原則，四組10下穩定完成後就加重量。

最讓網友震撼的是她的重量進化史—短短10個月，臀推從20公斤一路推進到190公斤，負重登階也從3公斤啞鈴升級到28公斤壺鈴。她笑說對這兩項訓練「又愛又怕」，幾乎每次都累到不行，還得搭配重金屬歌單才能撐完，但效果也格外明顯。

沒想到質疑聲出現後，留言區卻湧入更多「專業級」網友替她平反！有健身同好表示：「這完全是長期訓練的肌肉飽滿度」，也有人直言「很多人練很久都練不起來，方法跟施力才是關鍵」，甚至有自稱見證過她訓練過程的網友力挺：「她真的是從零開始練出來的，含金量很高。」

其實隋棠也說，想改變臀型最難的往往不是訓練本身，而是觀念轉換—先接受體重上升與體態變化，找到各階段的進食與訓練節奏，才可能雕塑出理想曲線！對她而言，曲線從來不是短期衝刺，而是長期累積。

一張照片引爆兩派論戰，但更多人看到的，是自律與堅持堆疊出的身體線條！正如她所說，比起外型，擁有一副健康且強壯的身體，才是真正能帶著人走得更遠的底氣。

