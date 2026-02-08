隋棠曬「超狂翹臀」遭質疑打填充物？10個月苦練成果曝光 網一面倒力挺
向來對身材管理相當自律的隋棠，近日在IG大方曬出自己的練臀成果，只見她側身入鏡，臀腿線條緊實又飽滿，整體比例堪稱教科書等級，立刻吸引大批粉絲朝聖！不過照片曝光後，討論聲量飆升的同時，也出現部分網友質疑：「體脂這麼低但臀部這麼翹，真的不是靠填充物嗎？」意外掀起一波話題。
面對外界好奇，隋棠其實早就把努力攤在陽光下。她透露近期雖然工作忙到作息混亂，但仍維持訓練節奏，體重從增肌期的51公斤一路到60公斤，再回到58公斤，整個過程都圍繞著「科學化鍛鍊」。她更公開臀腿訓練菜單，包括臀推、負重登階、繩索後踢，以及前後傾坐姿髖外展等動作，每週固定兩練，並以漸進式超負荷為原則，四組10下穩定完成後就加重量。
最讓網友震撼的是她的重量進化史—短短10個月，臀推從20公斤一路推進到190公斤，負重登階也從3公斤啞鈴升級到28公斤壺鈴。她笑說對這兩項訓練「又愛又怕」，幾乎每次都累到不行，還得搭配重金屬歌單才能撐完，但效果也格外明顯。
沒想到質疑聲出現後，留言區卻湧入更多「專業級」網友替她平反！有健身同好表示：「這完全是長期訓練的肌肉飽滿度」，也有人直言「很多人練很久都練不起來，方法跟施力才是關鍵」，甚至有自稱見證過她訓練過程的網友力挺：「她真的是從零開始練出來的，含金量很高。」
其實隋棠也說，想改變臀型最難的往往不是訓練本身，而是觀念轉換—先接受體重上升與體態變化，找到各階段的進食與訓練節奏，才可能雕塑出理想曲線！對她而言，曲線從來不是短期衝刺，而是長期累積。
一張照片引爆兩派論戰，但更多人看到的，是自律與堅持堆疊出的身體線條！正如她所說，比起外型，擁有一副健康且強壯的身體，才是真正能帶著人走得更遠的底氣。
原始連結
看更多 CTWANT 文章
許瑋甯才是演藝圈真正「零負評女神」！好友一段話揭她私下模樣，網友全看哭
李千娜41歲與21歲女兒合照宛如姊妹！粉絲驚呼：根本「演藝圈最美母女檔」！
沒看錯吧？吳尊和15歲愛女拍雜誌 46歲狀態好到被誤認情侶檔！
其他人也在看
女王Lisa真的加入資生堂了？全新代言人預告曝光，小紅瓶首支廣告掀全球暴動
資生堂近日於官方社群釋出全新品牌形象預告，畫面中僅見俐落背影、輪廓線條與極具辨識度的氣場，卻讓人幾乎不用猜就能確認主角身分。預告一曝光，相關截圖與側拍花絮立刻在社群平台瘋傳，「女王Lisa要加入資生堂了？」成為粉絲間的熱門關鍵字。事實上，Lisa 近年在時尚與商業...
30+女生年終獎金怎麼花才不後悔？從頂奢香水到高效抗老保養，這份「質感投資清單」現在入手正好！
把氣場穿在身上：高端香水是最安靜卻最有力的存在來自阿曼王室御用的AMOUAGE，自創立以來始終堅持以頂級珍稀香材打造奢華香氣，並將哲學與人文思辨融入製香，使每件作品都像藝術創作的延伸~其中《The Essences時光留韻系列》以「時間」為靈感主軸，透過香氣讓時間變得可被感...
楊千嬅52歲生日同框60歲劉嘉玲！被她凍齡顏值完勝 網虧沒比較沒傷害
香港歌壇天后楊千嬅近日迎來 52 歲生日，人緣極佳的她連日來與多位圈中好友相聚慶生，其中也包括相識多年的女星劉嘉玲。兩人在生日餐會上合影留念，畫面曝光後隨即引發熱烈討論，焦點意外落在年屆 60 的劉嘉玲身上，不少網友驚呼她狀態凍齡，完全看不出真實年齡。
穿梭台中想像熱傳 沉浸式空拍轉場勾勒城市美景
【互傳媒／記者 蘇彩娥／台中 報導】台中市政府觀光旅遊局日前推出全新觀光宣傳影片《穿梭・台中想像 Shutte
不只有卡哇伊、歐伊細！15個零基礎也記得住的日語形容詞
許多人到日本觀光時除了期待美食、美景以及文化體驗，也會期盼能與當地人來點互動與交流，也許只是形容食物的美味、誇獎餐廳老闆的手藝、稱讚表演項目的精彩、描述商品的價值等等，都需要用到不同的形容詞來闡述，若是還在只會「卡哇伊」就不夠用啦！這次LIVE JAPAN整理了15個日本常見的實用形容詞，並附上羅馬拼音以及中文擬音拼音，推薦毫無日文基礎的人可以來增加一下自己的腦內日語詞典哦！
12星座本周運勢〈02.08~02.14〉
【牡羊座】致勝技巧：發揮所長，沉著應戰。【金牛座】致勝技巧：勇於探索，收益良多。【雙子座】致勝技巧：分工互助，尋求支持。【巨蟹座】致勝技巧：彌補不足，提高能力。【獅子座】致勝技巧：整合規劃，勿強出頭…
影／Lulu零度拍婚紗冷到發抖 陳漢典不留情喊「脫衣服了啦」XD
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨藝人Lulu與陳漢典去年（2025）9月驚喜宣布結婚消息，夫妻倆前往日本拍攝婚紗照，近日Lulu也在個人頻道分享當時的幕後花絮。Lulu...
全家東京住半個月！歐陽妮妮哭曝「兒國外發病」慘況：人生第一次
女星歐陽妮妮嫁給張書豪後育有一子，家庭生活美滿，近來，歐陽妮妮帶著兒子到日本找親戚，而她除了分享半個月的點滴外，還提到兒子在東京時得到腸胃炎的慘況。蔡佩伶報導
日本媽媽養成「睡前1習慣」2個月狂瘦7﹒5kg！從中年發福搖身一變→苗條少女
誰說減肥一定很痛苦！日本媽媽健身KOL まる分享，每天睡前只要花1分鐘做運動，就能悄悄瘦小腹。別小看這1分鐘，它真的很重要。如果你想收緊腹部、看到縱向腹肌線條，今天就可以開始。她也分享自己減肥初期前兩
長髮妹超晃21秒！極致真身「是李毓芬」露臉了
娛樂中心／綜合報導女星李毓芬過去與郭雪芙、宋米秦等人共組女團「Dream Girls」出道，單飛後一度轉往中國發展。近年來她逐漸淡出演藝圈、鮮少公開露面，也不常透過社群平台分享近況。現年40歲的她7日突然在IG限動上傳一段熱舞短片，只見她身穿低胸中空造型服裝，大方展現纖細曲線與緊實體態，除了瘋狂震盪的起伏讓粉絲們看了集體大暴動，她40歲的超真實體態曝光，也在網上引發一陣討論。
最低36折起！情人節禮物推薦懶人包：鑽石項鍊到黃金金條，8款質感鑽飾 挑進心坎裡
有些禮物不只當下驚喜，甚至能陪伴很久。珠寶與金飾之所以迷人，不只是因為閃耀，更重要的是，它能在每日生活裡一直存在與陪伴，不間斷地，感受到濃濃心意。
脆爆紅名媛身分曝光！蔡幸娟獨生女「高奢＋幽默感」快速吸粉
名人二代動態總是話題，在Threads爆紅的「Amanda」因S形身材、幽默感與高奢生活獲得超過7萬人關注，而Amanda從未主動提及自己的身分，直到近日有網友發現她是歌手蔡幸娟的獨生女「蛋蛋」（本名謝方易），有趣的是，蛋蛋曾在社群上分享一張搭乘私人飛機的照片，特地用愛心貼圖把母親的遮起來，盡可能不蹭母親的話題度，被網友激讚。
哪些生肖2026犯太歲？揭露化解秘訣
所謂「犯太歲」，並不一定只有壞事，若能「順勢調整、主動開運」，反會成為翻轉契機。一起跟著科技紫微網來看看，今年犯太歲的生肖有哪些挑戰與機遇！
舒華戒糖暴瘦8公斤：低碳飲食怎麼吃不傷身？營養師觀點一次看
出生於台灣、以甜美形象圈粉無數的南韓人氣女團 I-DLE 成員葉舒華，近日卻因「暴瘦」再度掀起討論。過去她曾坦言減重期間「幾乎不吃東西」，甚至在某次撐不下去時吃了生章魚，結果導致腸胃不適，體態也顯得更加消瘦；也分享過戒糖、戒澱粉瘦下 8 公斤，卻換來情緒不穩定等反效果。究竟想擁有舒華般緊緻且纖細的體態，瘦身過程中該留意哪些關鍵？「減糖飲食」又有哪些重要觀念不能不知道？現在一起了解。
日本賽車女王森下千里 成功當選眾議員
[NOWnews今日新聞]日本眾議院大選開票中！代表自民黨投入宮城縣第4區的前寫真女星森下千里，在8點開票後立刻確定當選，擊敗先前曾在選區選舉擊敗過她、當選10次的中道改革連合幹事長安住淳。根據NHK...
跪求同款！子瑜髮夾成亮點 「皮克敏」角色萌翻粉絲
TWICE官方近日釋出去年高雄演唱會的幕後花絮，再度喚起粉絲對演唱會當天的感動回憶。影片中，不僅重現了演唱會最催淚的橋段，子瑜在舞台上朗讀給台灣粉絲的信，也吸引網友注意到一個意外亮點，化妝時，子瑜頭上的髮夾竟然是近期熱門手機遊戲《Pikmin Bloom》中的角色造型。可愛造型讓粉絲紛紛在社群平台上
哈利王子、梅根曬加州4億豪宅日常 身後「驚見黛妃」！2兒女心意曝光
英國哈利王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）脫離英國王室6年，與一雙兒女住在美國加州蒙特斯托價值1,400萬美元（約新台幣4.4億元）的豪宅。近日梅根推出自家品牌的巧克力，找來丈夫拍攝宣傳短片，意外曝光哈利書房內的佈置，有多件極具情感意義的私人物品，引發討論。
離世9年「突現身」！「豬哥亮本尊」公開露臉攝影棚 震撼全場嚇傻了
陳美鳳帶領下，與白冰冰、陽帆、侯怡君、白家綺、阿翔、賴慧如、籃籃以及郭忠祐擔任主持人，於2/16除夕夜晚上6:30獨家幕後搶先看，7點節目正開始。最新Ai科技迎馬年邀請到豬哥亮「現身」加入主持群，一起跟侯怡君、阿翔、籃籃訪問陳美鳳與畢書盡，豬式幽默經典再現，要讓全台灣觀眾在除夕夜再見秀場天王，曠世奇蹟經典再現。蔡維歆
李毓芬淡出演藝圈多年！突曬21秒熱舞短片 40歲絕美狀態令人驚豔
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導女星李毓芬為團體DreamGirls成員，之後更跨界戲劇演出多部偶像劇，不過近年她卻逐漸消失螢光幕前，鮮少公開露面，連社群也...
歐陽妮妮住東京半月爆意外！愛兒染病「全家中鏢」 歐陽龍也倒下：人生第一次
星二代女星歐陽妮妮與張書豪婚後育有一子「睦睦」，生活重心多放在家庭與育兒。近日她透露帶著兒子前往日本東京探親，找姑姑長住半個月，原本打算享受天倫之樂、時尚街拍，沒想到兒子卻罹患急性腸胃炎，不僅讓她人生首度支付計程車清理費，回國前夕甚至「全家集體中鏢」，讓她一度心情崩潰。