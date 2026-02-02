隋棠減脂卡關！「10個月臀推到190公斤」驚人曲線曝光

隋棠10個月臀推到190公斤，驚人菜單曝光。（資料圖／吳松翰攝）

45歲女星隋棠2015年結婚後，育有2子1女，一家5口生活十分充實，不過，身為三寶媽的她，近年不時在社群分享減脂、健身的日常，先前更透露臀推的重量可以達到185公斤，相當驚人。對此，隋棠也大方公開訓練菜單，引起大批網友驚嘆。

隋棠1日曬出一張黑白全身照，只見她放下一頭長髮，身穿蕾絲修身上衣，曼妙身形曲線及健身肌肉線條一覽無遺，一雙鉛直美腿完全展露，不吝嗇展示名模級的絕頂身材，雖然看不清楚她臉上的表情，但想必對現在的保養狀態十分自豪。

她坦言，近期工作繁忙導致飲食、運動不規律，減脂期也頻頻卡關，從增肌到減脂的體重為51公斤到60公斤，現在則是58公斤，一周固定2次臀腿訓練，訓練方式分為2種，隨後不斷交替。隋棠也指出，每次訓練增加重量很重要，持續用同樣重量很難看到明顯效果，「我過去10個月臀推從20kg慢慢推進到190kg，負重登階是3kg啞鈴慢慢推進到28kg壺鈴，這兩項訓練是我同時最喜歡也最害怕的，因為非常累人」。

最後，隋棠鼓勵想要健身的人，「總之一起加油吧，追求曲線體態什麼的其實都是其次，一副健康的身體才是真正能帶著妳笑傲江湖的核心力量」，引來許多網友留言驚呼，「姊太強！跟妳看齊」、「好強！可以參加健美比賽了」、「10個月從20（公斤）推到190（公斤）好猛」、「之前覺得妳太瘦了，這樣很好看」、「姐耐心與毅力都超強的」，連女星李千娜也嚇喊：「救命啊～」

