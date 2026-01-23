隋棠澳洲曬「照騙」！ 親揭背後辛酸真相

隋棠分享「照騙」背後的辛酸真相。（翻攝隋棠臉書）

女星隋棠最近到澳洲旅遊，在社群網站分享一張自拍近照，看起來愜意自然。不過45歲的她坦言，這張「照騙」背後，其實藏著不為人知的一面。

社群看起來完美 現實真的也是這樣嗎？

隋棠22日在臉書限動分享一張自拍照，可見她現身澳洲雪梨的海德公園，穿著藍色無袖背心，長髮自然垂落，臉上掛著燦爛笑容。身後是高聳樹木、大片草坪與藍天白雲，畫面相當悠閒。

隋棠表示，當天的實際狀態，其實跟畫面有落差。（翻攝隋棠臉書）

不過，隋棠也在文字中透露，實際狀態與畫面仍有落差，寫下：「看起來像過了愜意又快樂的一天，其實每天睡不到5個小時，電力只剩3%。」最後她更感嘆：「社群媒體就是這麼不真實！！！」

