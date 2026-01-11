隋棠突喊「真的受夠自己」！ 1萬元飛掉親揭原因：想哭

[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導

2002年以模特兒、演員雙重身分出道的女星隋棠，出道多年累積高人氣，儘管工作繁忙仍會抽空透過社群和大家互動、分享日常。隋棠10日分享一則遺憾的消息，只見她在社群曬出2張合計要價1萬元的門票，並配上文字「想哭」，加上一個哭臉表情，引發粉絲高度關注。

2002年以模特兒、演員雙重身分出道的女星隋棠，出道多年累積高人氣，儘管工作繁忙仍會抽空透過社群和大家互動、分享日常。（圖／隋棠 IG）

隋棠透過IG限時動態分享2張綠光劇團「綠光世界劇場」系列舞台劇的門票，單張門票要價5千元、合計金額高達計1萬元，該場演出主題是《八月，在我家》，演出時間為2026年1月9日（週五）晚間7點半，地點在臺中市中山堂。

廣告 廣告

隋棠10日分享一則遺憾的消息，只見她在社群曬出2張合計要價1萬元的門票，並配上文字「想哭」以及自嘲「真的受夠自己的記憶力了」。（圖／隋棠 IG）

不過隋棠似乎錯過這場舞台劇，只見她在限動寫下「想哭」，再搭配一個哭臉表情，以及自嘲「真的受夠自己的記憶力了」。即便如此，她還是標記了綠光劇團的帳號和作品名稱標籤，日常的分享也再次展現出親民的一面。

更多FTNN新聞網報導

曹西平靈堂遭傳冷清「0藝人、親友到場」 殯葬業者發聲：沒特別統計數字

隋棠入行初期被騙沒領過薪水 重回螢光幕原因曝光

Ozone入伍前最後合體！煥鈞現場剃頭 文廷送入伍包意外掀「內褲尺寸」攻防戰

