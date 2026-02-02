隋棠臀推190kg！超狂「訓練菜單」曝光

娛樂中心／李筱舲報導



女星隋棠熱愛生活又自律，常透過社群與大家分享生活點滴。昨（1）日，她在社群大方分享近期的健身成果和公開她訓練的「臀推菜單」，照片中展現出隋棠鍛鍊有成的健康的曲線。貼文曝光後，引發網友熱議討論。





隋棠常在IG上分享健身心得。（圖／翻攝自IG ＠suitangtang）

隋棠曝光10個月增肌曲線：臀推20kg進步到190kg

隋棠昨（1）日在IG坦言，近期因工作滿檔、生活作息紊亂，導致減脂期一度卡關，她也列出自己的體重變化，從最初51公斤開始增加到60公斤，而目前體重則維持在58公斤。她表示自己的訓練核心在於「漸進式超負荷」，每週固定安排兩次臀腿日，訓練內容雖不複雜，但每項動作需完成4組、每組10下，且必須在穩定完成後持續增加重量，才能突破瓶頸。隋棠透露過去10個月內，她的臀推重量從20公斤一路推進到190公斤；負重登階也從3公斤啞鈴提升至28公斤的壺鈴。

隋棠昨（1）日在IG公開臀推訓練的菜單。（圖／翻攝自IG ＠suitangtang）

美觀曲線其次！隋棠健身體悟：擁有一副健康身體才能笑傲江湖

隋棠直言，臀推和負重登階是她最喜歡也最示害怕的訓練，因為非常累人，但她靠強大的意志力換來顯著的體態進化，效果非常突出。而她也在文末鼓勵正在健身的夥伴，強調持之以恆才是關鍵，所以肯出門前往健身房就贏在起跑點了！她認為追求美觀的曲線體態固然重要，但這僅是其次，她說：「一副健康的身體才是真正能帶著妳笑傲江湖的核心力量。」。





