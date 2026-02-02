隋棠認了體重58公斤！臀推190公斤驚人菜單曝光

藝人隋棠透過社群媒體分享近期的健身心得與體態變化。她在貼文中表示，由於近期工作行程滿檔，經常需要各地飛行，導致生活作息大亂，飲食與運動都無法維持正常狀態，使得減脂期進入停滯階段。

根據隋棠公開的數據顯示，她的體重變化曲線從最初的51公斤，經過增肌期達到60公斤，目前正處於減脂期，體重為58公斤。這段增肌減脂的歷程，展現了她對健身運動的堅持與專業態度。

在訓練內容方面，隋棠詳細列出她的臀推菜單。她透露每週固定安排兩次臀腿訓練日，採用兩套菜單交替進行。訓練核心遵循漸進式超負荷原則，每個動作執行4組，每組10下。當能夠穩定完成既定重量後，便會增加負重，確保訓練效果持續進步。

廣告 廣告

值得注意的是，隋棠在過去10個月的訓練期間，創下了相當驚人的進步幅度。臀推重量從起初的20公斤，逐步提升至190公斤；負重登階訓練也從3公斤啞鈴進步到28公斤壺鈴。這樣的訓練強度與進步速度，在一般健身愛好者中實屬罕見。

近期隋棠也因參與實境節目《請世界吃桌》前往澳洲雪梨拍攝。她在社群媒體分享了在海德公園的照片，同時透露雖然照片看起來愜意快樂，實際上每天睡眠時間不足5小時，體力幾乎耗盡。高強度的工作行程對她的體能與健身計畫都造成了一定程度的影響。

隋棠在分享結尾特別強調，追求完美體態固然重要，但健康的身體才是真正的核心。她鼓勵所有正在健身路上努力的人，最重要的是保持持之以恆的態度。她認為曲線與體態都是其次，擁有健康的身體才是能夠長久維持良好生活品質的關鍵要素。

這次的分享引發大量網友關注與討論，許多人對於隋棠的訓練強度與成果表示驚訝，同時也有不少健身愛好者表示受到激勵，將參考她的訓練方式調整自己的健身計畫。

更多品觀點報導

運動護腦！研究揭重訓提升反應力、跑步增強記憶、瑜珈助專注

運動後吃「1食物」更勝高蛋白！專家：助肌肉恢復

