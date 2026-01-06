隋棠追劇大素顏全露出 「2026新紀錄曝光」震撼網友

隋棠追劇大素顏全露出，2026新紀錄震撼網。（資料圖／陳俊吉攝）

女星隋棠2002年以模特兒、演員雙重身分出道，累積《偷心大聖PS男》、《犀利人妻》、《撒嬌女人最好命》等影視作品，也入圍過金鐘、金馬獎。保養得宜的她，即使現年45歲，仍舊維持凍齡美顏，尤其她日前罕見曬出素顏近照，立刻掀起網友熱議。

隋棠日前在社群分享生活，提到連續休假3天的行程，就是睡好、吃飽、運動和追劇的無限循環，心情非常輕鬆，連不喜歡自拍的她，都開心到拿起手機拍下自己追劇的模樣。只見她隨意將長髮綁成包頭，身穿V領毛衣，戴著大黑框眼鏡，臉上雖然頂著大素顏，皮膚狀態卻相當好，尤其露出甜美燦笑，展現當下的好心情。

隋棠追劇素顏模樣曝光。（圖／臉書 隋棠 Sonia Sui）

接著她透露自己的健身日常，提到2026年第一次練臀部、腿部剛好遇到減脂期，但訓練時意外突破原本臀推的重量，挑戰到驚人的185公斤，於是她心滿意足說：「想謝謝2025的自己，讓我新的一年能帶著更健康的身體繼續努力於熱愛的家庭、工作和生活。祝福送給每個你們，大家都要健康平安快樂。」

新年近況曝光後，引來大批網友留言讚嘆，「漂亮的女神〜永遠青春洋溢」、「超級美女」、「素顏依然很好看」，努力健身的成果也讓人紛紛驚呼，「以身作則，真的很棒，185公斤是真的很厲害。整個曲線都練得剛剛好，重點是恢復也做得很夠」、「隋棠姐姐不讓人活命啊」、「臀推185公斤？我以為打錯」。

