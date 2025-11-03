隋棠遭控欠管委會11萬曝進度 一家5口愛吃素偷師辦桌大菜
隋棠9月22日遭爆積欠2022年以8千多萬元購入的台北大直豪宅高達11萬3967元管理費，還遭管委會寄存證信函催繳，今（11╱3）她與賈永婕、陳隨意、YouTuber千千出席「2025三立集團內容創新發布會」宣傳跨國實境節目《請世界吃桌》，被問到與管委會協調進度時僅低調表示：「就一直都在處理中，我們這個場合好像不太適合回答。」
再度捲入「惡鄰居」爭議的隋棠第一時間就反擊，她自爆遭受漏水損害長達3年，反控管委會疏於盡責，「我們只能持續自掏腰包近50萬元修繕再行款項求償，並在和管委會之間溝通碰壁2年後不得已只能依循法規和實務做法，並以合乎法律規定的管理費抵銷做為消極抗議的方法」。並表示會力爭社區住戶的基本權益和正義。
被問為何會接美食節目，隋棠說：「我覺得可以把我們自己的文化推廣出去是一件很棒的事情，而且我對這個文化一直有一個很濃的情感，因為我家小時候也會辦桌，在一些長輩生日或是神明生日時，隨著年紀越來越大，看到這種場合好像越來越少、越來越沒有機會。」
至於在節目中扮演的角色？隋棠苦笑說：「我一直在爭取下廚，但他們沒有很信任我這一塊，因為他們覺得把我擺在廚房好像不是很適當，怕我搞砸。」擔任製作人之一的賈永婕幫腔：「這通常都是大家對美女的誤會，大家看到我也會覺得廚藝一定不好，大家不要誤會棠棠。」隋棠笑回：「我覺得只有基本，我跟妳比真的不行，但我很想藉這次機會把這些傳統的辦桌大菜學起來，我覺得太難得了。」
被問到拿手菜，和結婚9年的老公Tony育有Max、Lucy和Olie 等2子1女的隋棠坦言：「我們家其實非常簡單，基本上都是吃素，偶爾會有一些魚，就這樣子而已，尤其我先生都吃原型食物，我們用到的烹煮方式都是最簡單的，所以才想說可以藉這個節目來學一些平常看不到的料理方式。」還說兒女吃的很不像平常的小孩，「他們去buffet，盤子一整盤拿回來都是綠的，都是花椰菜、豌豆、苜蓿芽，全部都是菜」。
而辦桌廚師出身的台語歌手陳隨意有30多年經驗，透露為了節目正在學英文，「我們這5個主持群各有所長，像浩子很會講話、很會帶氣氛；藍正龍跟隋棠很會演戲；我就很會煮；千千很會吃，我們就不會有廚餘的問題」。
千千也為了節目學日文，「我一開始接到通知時，我想說是不是我要負責當攝影師，但跟製作組在聊的時候，他們也很為難，想說究竟要把我放在哪個地方，因為我語言不太行、煮菜也不太行、表演好像也不太行，所以希望在事前多做一些準備」。
隋棠分享：「我們5個隊友有分工，但是其實每一個都要會，不管是前台還是後場，因為辦桌很不容易，有總鋪師、水腳仔、二廚，還有前台的招待、布置、主持人，我們彼此都要互相幫忙。」陳隨意也說：「因為要宴請外國的朋友，我們還要有舞台、晚會的表演，全部都是我們5個人包辦。」
