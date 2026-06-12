隋棠雪梨出外景「情緒崩潰」 險因沒耐心爆衝突
隋棠、藍正龍、浩子、陳隨意、千千在跨國辦桌實境節目《請世界吃桌》前往澳洲雪梨，挑戰在歌劇院前辦桌，此趟擔任「總召」的隋棠在小組會議過程中承受焦慮、壓力等各種情緒，「我個性比較急，也會檢討自己是不是有時候太沒耐心。」即便如此，她仍在深夜持續確認各項細節，只希望辦桌當天能夠順利完成。
眾人為了備料分為2隊，藍正龍、陳隨意、千千跟著總舖師阿男師在有南半球最大魚市場之稱的雪梨魚市場採購食材，琳瑯滿目的海鮮就連見多識廣的總舖師阿男師也忍不住驚呼魚種之多。由於試菜需要大量採購海鮮，阿男師全程帶著厚厚一疊現金採買，被陳隨意笑虧：「總舖師不用信用卡！」在前場籌備部分，隋棠與浩子同樣忙得不可開交，除了挑選花藝布置，還得與咖啡廳討論辦桌現場飲品規劃。
邀請賓客時，不少旅居澳洲多年的台灣人一聽到辦桌消息，立刻脫口而出：「我好想吃佛跳牆！」道盡海外遊子的思鄉之情。在準備食材時也發生不少文化差異的趣事，團隊發現澳洲販售的三杯雞用的雞肉大多不帶骨，全雞還必須事先去除雞頭，藍正龍對此忍不住對總舖師開玩笑說：「不然你就做一個雞頭帶頭上！」逗得全場哈哈大笑。
除了備料，辦桌地點選在雪梨歌劇院旁的草地辦桌更是真正的挑戰，由於該區域屬於國家保護區，申請程序繁複且規範極為嚴格，不僅地面不能釘任何物件，就連剩菜、剩水都不能留在現場，以免影響草皮生長，如此高規格限制，讓團隊壓力倍增，浩子則幽默表示：「歌劇院當我靠山，人生大概就這一次這麼高光了！」《請世界吃桌》6月6日起每週六晚間22點在三立台灣台首播、6月7日起每週日晚間20點在華視、6月12日每週五晚間21點在緯來綜合台播出。
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