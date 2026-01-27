隋棠飛澳洲9天返家被孩子暖哭 見鏡子「告白」超感動

隋棠搭紅眼班機返家，見女兒在鏡子、玻璃門「告白留言」超感動。（圖／翻攝自IG @suitangtang）

45歲女星隋棠2015年與圈外老公Tony結婚後，育有2子1女，家庭與事業兼顧，一家五口生活幸福美滿，經常透過社群分享親子之間的溫馨日常。近日隋棠因工作，前往澳洲雪梨長達9天，結束工作行程後，她立刻搭乘紅眼班機返台，滿腦子只想著快點回家抱抱孩子，沒想到回到家後，迎接她的卻是一份讓人瞬間融化的驚喜。

隋棠在IG分享，「去了澳洲雪梨9天，忙到整個旅程只有和孩子視訊兩次」，搭紅眼班機，當天清晨5點抵達家中時，孩子們都還在熟睡中，卻在轉身時看見家中鏡子與門上寫滿了孩子留下的字句，隋棠感動說：「想念的情緒就被他們留在鏡子和門上的字牢牢抱緊了」。

照片中，只見鏡子上被彩色筆畫滿愛心與花朵，寫下大大的英文歡迎詞：「Hi Mom Welcome Back!!! We missed you（嗨媽咪歡迎回來！！！我們好想妳）」，童趣又溫暖，署名是女兒Lucy。更讓隋棠感動的是，女兒知道媽媽每次出門最放心不下院子裡的植物，還特地在門上寫下：「妳的花園一切都很好哦！」，被孩子們的愛深深包圍，隋棠也在貼文中感性標註「#我幸福的小日常」、「#回家真好」。

貼文曝光後，立刻引發網友熱烈留言表示：「連植物寶寶都顧好，女兒果然知道媽媽在掛心什麼」、「太可愛，好溫暖的寶貝們！」、「嚕喜小姐的字好漂亮」、「孩子們也太貼心了吧」、「So sweet 」，不少人更大讚女兒字跡漂亮又懂事，隋棠一家人的溫馨互動，療癒無數網友的心。

