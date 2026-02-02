隋棠「臀推190公斤」炸出逆天蜜桃臀！自爆減脂卡關 曬驚人體態網狂讚
記者陳宣如／綜合報導
女星隋棠昨（1）日在社群平台更新近況，親自公開外界敲碗已久的「臀推訓練菜單」，並罕見分享近來的真實體態變化。貼文中不僅揭露她近10個月的訓練成果，也提到近期因行程密集，導致減脂進度卡關。但隋棠發出的最新體態自拍照，一曝光仍可見曼妙身材，尤其逆天蜜桃臀驚呆眾人，引發粉絲與網友熱烈討論。
隋棠在貼文開頭先交代延後分享的原因，寫道「抱歉拖了一大段時間才有空發文」，並透露近期工作非常忙碌，需要頻繁飛行移動，生活作息因此被打亂。她坦言，在飲食與運動都不夠規律的情況下，減脂期進展並不順利，並直接列出體重變化說明自己增肌期最初為51公斤，一度增加至60公斤，目前則維持在58公斤。
對於不少網友關心的臀腿訓練方式，隋棠透露菜單內容其實相當簡單，一週固定進行兩次臀腿日，兩套訓練內容交替執行即可。她強調，每項動作皆以「漸進式超負荷」為核心原則，進行四組、每組10下，只要能穩定完成，就必須調整重量，否則成效有限。
隋棠也分享了具體成果，過去10個月內，她的臀推重量從20公斤逐步推進至190公斤，負重登階則由3公斤啞鈴增加到28公斤壺鈴，並形容這兩項訓練「同時最喜歡也最害怕」，因為相當耗費體力，通常會安排在暖身後第一個完成，並笑稱需要搭配重金屬音樂才能撐完全程，但對臀型改變效果顯著。
談到訓練心得，隋棠指出，若以臀型改變為目標，最困難的地方首先在於觀念建立。她建議「想不斷地看到臀部有進展的女孩」，可以先理解不同階段的飲食與訓練邏輯，並在心理上接受增肌期可能帶來的體型與體重變化，才能循序累積成果。
貼文最後，隋棠也提到「最重要也最難的」關鍵是「持之以恆的鍛鍊」，她直言「這不用多說，我們都知道有多難，所以肯出門前往健身房妳就贏在起跑點了！」，並表示比起曲線體態，更重要的是擁有一副健康的身體，以自身經驗鼓勵正在訓練路上的粉絲。
貼文曝光後，留言區湧入大量回應，不少網友對隋棠的訓練強度感到驚訝，有人稱讚她的臀型線條，直呼效果顯著，也有部分粉絲敲碗，希望隋棠能分享完整訓練菜單的影片示範，讓大家能夠跟著一起練習。藝人李千娜也現身留言，簡短寫下「救命啊！」並附上三個愛心，引起粉絲會心一笑。
更多三立新聞網報導
台灣女孩移民澳洲開店！創業「血汗內幕」曝光惹鼻酸 隋棠當場淚崩
赴澳9天請世界吃桌！隋棠返台見女兒「7字驚喜」超感動：回家真好
台灣之光！浩子、隋棠突拋震撼彈宣布進軍雪梨 「超狂戰績」曝光
60歲王月「在家頭撞地昏迷！」緊急送醫動開顱手術 隋棠、郁方發聲了
其他人也在看
大S忌日倒數！9歲兒突喊張蘭「千年老妖」她真實反應曝光
大S去年2月病逝，明（2）日是她逝世一週年紀念日。大S離世後，一雙兒女玥兒、箖箖由汪小菲及現任妻子Mandy（馬筱梅）照顧，而大S前婆婆張蘭近來頻頻開直播與網友互動，過程中不時能聽見玥兒與箖箖在一旁說話、玩鬧的聲音，有趣的是，9歲的箖箖日前在家中童言童語，竟脫口稱張蘭是「千年老妖」，讓網友全笑翻。
39歲曹雅雯「驚天落差」流出！劇烈消風惹網心疼
娛樂中心／李汶臻報導39歲台語歌后曹雅雯有將近半個月沒在臉書更新動態，30日釋出最新影片引發外界關注。畫面中她以全素顏、居家裝扮現身，整尊暴風消瘦的狀態與過去在舞台上的亮麗模樣判若兩人；不少粉絲看了驚呼：「差點認不出來」、「太瘦了」，相關畫面迅速在網路上掀起討論。
遭爆「服務業殺手」奧客行徑 Melody震驚揭「無法回應」原因！喊話勿抹黑、網暴
Melody遭爆私下許多行徑惹毛服務業，被網友在Threads上指控根本是「服務業黑名單大集合」，她在限時動態上發文回應：「我今天看到關於我是『奧客』和『服務業殺手』的新聞，自己也非常驚訝。」
吳尊同框15歲愛女拍雜誌 neinei絕美顏值引網驚嘆：基因太強
【緯來新聞網】藝人吳尊近日與15歲女兒neinei一同登上時尚雜誌拍攝專題，父女同框畫面公開後，引起
AKIRA在台添新身分！甜蜜放閃林志玲 揭「熱線2小時」成定情關鍵
日本天團「放浪兄弟」成員AKIRA（黑澤良平）在2019年娶回名模林志玲，成了台灣女婿，婚後兩人育有一子，家庭生活美滿。近日，AKIRA登上節目除了分享擔任LDH台灣（LDH愛夢悅）社長的近況外，還提到與妻子相戀的過程。蔡佩伶報導
女星車禍毀容急動手術！臉蛋「驚人變化史」曝光 判若兩人網全看傻
中國女星金晨去年3月肇事逃逸，讓助理背鍋頂罪，惡劣行徑引發熱議。對此，金晨聲稱，事發當下她臉部受傷嚴重，第一時間緊急前往醫院接受手術治療，並公開當天臉部流血的照片作為佐證。隨著事件延燒，有網友翻出金晨不同時期的照片對比，認為她近年臉部狀態與過往略有差異，推測是否與當時車禍及後續治療有關。
娛樂報報／許維恩、王家梁吃壽司 為女兒「集盤拚扭蛋」可愛互動全被拍
從讀者提供的直擊照中可以看到，一家人打扮輕鬆，仍不減星味。許維恩讓忒忒脫了鞋一起坐在沙發，王家梁則坐對側。忒忒對於送餐的軌道十分好奇，夫妻邊吃邊照顧女兒，王家梁展現暖男奶爸的一面，細心拿著湯匙一口一口餵女兒吃飯，顧不得自己還沒吃飽，視線始終離不開孩子，父...
謝金燕公開真實體重數字！揭超狂菜單：每天吃得好開心
娛樂中心／李明融報導「自律女神」謝金燕儘管已經51歲，但她經常分享自拍照，大方秀出線條清楚、狀態緊實的好身材，網友直呼「這真的不像50+的身材」，外界也很好奇她是如何維持卻從未發胖，謝金燕近日PO出最新量體重的照片，大方公開自己的超狂菜單，每天都吃得很開心。
「演藝圈最美母女檔」是她們！李千娜攜21歲女兒登紅白 粉絲驚呼：還以為是姊妹同台！
先看媽媽李千娜的造型，這套真的很有記憶點！紅色皮革長禮服勾勒出俐落線條，胸前再疊上銀色鍊甲感的金屬層次，紅與銀的碰撞讓整體氣場非常舞台型，搭配紅色耳飾與手環點綴，整個人站在鏡頭前就是一個焦點。這種高難度造型很吃狀態，但她完全撐得住，膚況與輪廓都穩到不行，...
服務業公敵／獨家！態度傲慢沒禮貌 Melody奧客行徑遭服務業連爆
女星Melody（劉恭顯）主打「瘋癲貴婦」人設，辭去節目《11點熱吵店》後，主要作直播帶貨業績甚佳。但給人優雅、風趣印象的她，卻被爆出是「服務業殺手」，多名網友指她態度傲慢、咄咄逼人，甚至驚恐地說：「每次上班都祈禱今天別遇到她」。
王祖賢準備復出？拍Vlog賣萌嗲音飄仙氣 老粉全落淚
紅遍80年代的女星王祖賢，原本息影近22年之久，卻在近期接連開通抖音、快手，甚至是小紅書共3大大陸熱門社群帳號，而在59歲生日這天，她不只罕見發文吐露心聲，還上傳一隻可愛的Vlog短影音，被外界認為有望復出螢光幕。
Lulu深夜發聲了！嘻小瓜禮金包6600挨酸「全場包最少」 她洩真實心情
男星陳漢典跟Lulu在上週於在台北文華東方酒店舉辦婚宴，席開70桌，眾星雲集，其中藝人嘻小瓜也有到場參加，但後續卻因為禮金包6600了遭到網友開酸，對此，新娘Lulu也忍不住在深夜發聲了。蔡佩伶報導
媽爆未受邀婚禮！孫協志露面吐真相 鬆口「不凍卵不急生子」內幕
47歲孫協志與小11歲夏宇童交往多年，2025年3月3日登記結婚，並將在2月14日情人節於台北市飯店舉辦世紀婚宴，近日釋出多張婚紗預告好事將近。日前孫媽媽在演藝工會尾牙透露並未受邀參加婚禮，孫協志也做出回應。
和陳大天修成正果！劉樸首度以人妻身份過年 心情全說了
和陳大天修成正果！劉樸首度以人妻身份過年 心情全說了
遭索討16萬！方順吉桃色摩鐵糾紛疑仙人跳 怒嗆對方發不自殺聲明
43歲歌手方順吉近日疑捲入桃色糾紛。有人指控他私約人妻到摩鐵，並稱受到恐嚇及電話騷擾，甚至公開雙方對話。隨後又出現自稱女方男友的人，向方順吉索討16萬8888元紅包，疑似仙人跳。林宜君
鏡爆焦點／為了讓王文洋陪金孫 麻衣母子決定返台定居
日籍女星麻衣（佐藤麻衣）的父親佐藤貞二在去年12月28日逝世，享壽77歲；還來不及處理完悲傷，麻衣接受本刊專訪時透露已經替未來做了重大打算，她準備2年後帶著在日本讀完國小的「小王子」回台灣定居，除了學好中文，也可以多陪陪阿公王文洋。
演小三遭批不守婦道！王晴怒公開私訊反擊：不排除提告
演小三遭批不守婦道！王晴怒公開私訊反擊：不排除提告
唐治平重新出發！罕吐喪母低潮 認：醒來忍不住流淚
唐治平重新出發！罕吐喪母低潮 認：醒來忍不住流淚
才閃婚J女郎！劉子瑞無預警宣布退圈 直衝微博熱搜
才閃婚J女郎！劉子瑞無預警宣布退圈 直衝微博熱搜
葉華太辣「半球快掉出來」黃少祺不敢看！困擾身材：走路像3顆頭
三立八點台劇《百味人生》再添話題火花，葉華強勢回歸，一登場就氣場全開、辣度破表。劇中她化身酒家女，與黃少祺曾有過一段歡場感情，回憶戲中以性感造型現身，直接色誘對方，畫面火辣到連工作人員都忍不住偷瞄，堪稱近期最有記憶點的回憶橋段。