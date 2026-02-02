隋棠「臀推190公斤」炸出逆天蜜桃臀！自爆減脂卡關 曬驚人體態網狂讚

記者陳宣如／綜合報導

女星隋棠昨（1）日在社群平台更新近況，親自公開外界敲碗已久的「臀推訓練菜單」，並罕見分享近來的真實體態變化。貼文中不僅揭露她近10個月的訓練成果，也提到近期因行程密集，導致減脂進度卡關。但隋棠發出的最新體態自拍照，一曝光仍可見曼妙身材，尤其逆天蜜桃臀驚呆眾人，引發粉絲與網友熱烈討論。

隋棠曬出「臀推190公斤」顯著健身成果。（圖／翻攝自隋棠 Sonia Sui臉書）

隋棠在貼文開頭先交代延後分享的原因，寫道「抱歉拖了一大段時間才有空發文」，並透露近期工作非常忙碌，需要頻繁飛行移動，生活作息因此被打亂。她坦言，在飲食與運動都不夠規律的情況下，減脂期進展並不順利，並直接列出體重變化說明自己增肌期最初為51公斤，一度增加至60公斤，目前則維持在58公斤。

廣告 廣告

對於不少網友關心的臀腿訓練方式，隋棠透露菜單內容其實相當簡單，一週固定進行兩次臀腿日，兩套訓練內容交替執行即可。她強調，每項動作皆以「漸進式超負荷」為核心原則，進行四組、每組10下，只要能穩定完成，就必須調整重量，否則成效有限。

隋棠也分享了具體成果，過去10個月內，她的臀推重量從20公斤逐步推進至190公斤，負重登階則由3公斤啞鈴增加到28公斤壺鈴，並形容這兩項訓練「同時最喜歡也最害怕」，因為相當耗費體力，通常會安排在暖身後第一個完成，並笑稱需要搭配重金屬音樂才能撐完全程，但對臀型改變效果顯著。

隋棠大方分享「臀推訓練菜單」給粉絲。（圖／翻攝自隋棠 Sonia Sui臉書）

談到訓練心得，隋棠指出，若以臀型改變為目標，最困難的地方首先在於觀念建立。她建議「想不斷地看到臀部有進展的女孩」，可以先理解不同階段的飲食與訓練邏輯，並在心理上接受增肌期可能帶來的體型與體重變化，才能循序累積成果。

貼文最後，隋棠也提到「最重要也最難的」關鍵是「持之以恆的鍛鍊」，她直言「這不用多說，我們都知道有多難，所以肯出門前往健身房妳就贏在起跑點了！」，並表示比起曲線體態，更重要的是擁有一副健康的身體，以自身經驗鼓勵正在訓練路上的粉絲。

藝人李千娜也現身隋棠的貼文中留言。（圖／翻攝自IG @suitangtang）

貼文曝光後，留言區湧入大量回應，不少網友對隋棠的訓練強度感到驚訝，有人稱讚她的臀型線條，直呼效果顯著，也有部分粉絲敲碗，希望隋棠能分享完整訓練菜單的影片示範，讓大家能夠跟著一起練習。藝人李千娜也現身留言，簡短寫下「救命啊！」並附上三個愛心，引起粉絲會心一笑。

更多三立新聞網報導

台灣女孩移民澳洲開店！創業「血汗內幕」曝光惹鼻酸 隋棠當場淚崩

赴澳9天請世界吃桌！隋棠返台見女兒「7字驚喜」超感動：回家真好

台灣之光！浩子、隋棠突拋震撼彈宣布進軍雪梨 「超狂戰績」曝光

60歲王月「在家頭撞地昏迷！」緊急送醫動開顱手術 隋棠、郁方發聲了

