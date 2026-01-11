隋棠「1萬塊打水漂」 心痛發聲自嘲：真的受夠自己

隋棠意外錯過舞台劇《八月，在我家》。（林淑娟攝）

45歲女星隋棠昨（10日）卻在Instagram限時動態罕見流露懊惱心情，透露自己因一時疏忽，白白「飛了」1萬元門票錢，忍不住直呼「想哭」，貼文一出立刻引發網友關注與討論。

隋棠在限動中曬出一張照片，只見桌面上放著兩張綠光劇團「綠光世界劇場」系列舞台劇《八月，在我家》的門票，從票面資訊可見，演出地點位於台中市中山堂，正式演出時間為2026年1月9日，晚間7點30分。隋棠購買的是1樓4排3號與5號的座位，屬於視野極佳的區域，單張票價高達新台幣5000元，兩張合計正好1萬元。

隋棠發文自嘲：「真的受夠自己的記憶力了……」。（圖／翻攝自IG @suitangtang）

然而，隋棠在照片上方無奈寫下：「想哭，真的受夠自己的記憶力了……」，並附上哭臉表情符號，語氣中滿是懊惱。從文字與時間推測，她疑似直到演出結束後，才驚覺自己錯過了原本期待已久的舞台劇，讓原本期待購入的高價門票瞬間變成「紀念品」。一則生活小插曲，再度展現她私下真實又接地氣的一面，即便是演藝圈女神，也難免會有健忘、懊惱的時刻。

隋棠出道多年，演出過《偷心大聖PS男》、《犀利人妻》等多部代表作，演技備受肯定，過去也曾入圍金鐘、金馬獎。2015年她與圈外老公Tony結婚，婚後育有2子1女，生活重心放在家庭之餘，仍不時透過社群平台分享日常點滴，親民作風深受粉絲喜愛。

