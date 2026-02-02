隋棠 IG 震撼公開4D蜜桃微笑翹臀！親揭51kg→60kg→58kg真實增肌減脂歷程

(圖/ig)

向來給人優雅、知性印象的隋棠，近日在IG罕見曬出一張極具存在感的背影照，貼身造型勾勒出緊實上提的翹臀與筆直腿部線條，畫面一曝光立刻掀起討論。沒有過度修飾的角度，卻把長期重訓累積的成果完整呈現，也讓外界再次見識到她對身體管理的高度自律。

(圖/ig)

從背影就知道有在練

照片中，隋棠以簡單造型入鏡，側身線條乾淨俐落，臀腿交界清楚、肌肉收緊卻不僵硬，是典型「增肌後再減脂」才會出現的體態輪廓。這樣的翹臀不是靠瘦撐出來，而是帶著重量訓練後的紮實感，也難怪不少網友直呼：「這根本是教科書等級的臀線。」

51kg→60kg→58kg，她不避諱談體重

隋棠也在貼文中坦率分享自己的身體變化。近期因工作忙碌、作息不穩定，讓減脂期一度卡關，但目前體重仍維持在58kg。她也說明，自己從增肌期到減脂期，體重曾從51kg上升到60kg，再慢慢回落，重點並不在數字，而是身體線條與力量感的改變。

(圖/ig)

翹臀訓練其實很「基本」，但關鍵在累積

她分享自己的臀腿菜單並不複雜，一週固定兩次臀腿訓練，動作輪替進行。訓練原則以漸進式超負荷為核心，每組10下、四組完成後才逐步加重量。她也提到，過去10個月從20kg慢慢推進到90kg，負重登階也從3kg啞鈴緩步增加到28kg，過程非常疲累，但效果也最明顯。

(圖/ig)

真正困難的不是動作，是長期堅持

隋棠直言，以臀型改變為目標，其實最難的不是技術，而是觀念與耐心。她花時間理解訓練邏輯、找出每個階段該前進的節奏，並搭配體重與線條的變化，才慢慢練出現在的臀部狀態。最後她也笑說，最重要、也最困難的，永遠是「持之以恆」。

