隋棠9個月練出封神「蜜桃臀」！這招不只練翹臀，還能有效緩解下背痛

近年健身圈常說一句話：「抗老的盡頭是增肌。」隨著年齡增長，肌肉量逐漸流失，不只代謝變慢，連骨骼密度、體態線條與日常活動力都會受到影響。增加肌肉，不只是為了好看，更能提升基礎代謝、強化骨骼與心血管功能，對延緩老化、維持健康都有關鍵作用。

今年 45 歲的隋棠，近年也將訓練目標轉向「增肌」，甚至在去年立下增肌 10 公斤的目標。成果不只沒有讓身形變厚重，反而線條更立體、整體力量感大幅提升，近期更因為封神級蜜桃臀再度掀起討論。

臀推 185 公斤！9 個月練出驚人突破

隋棠近日在社群分享練臀成果，寫下：「2026 的臀腿第一練，碰上減脂期卻意外突破臀推重量來到 185 公斤。」並感性感謝過去一年的自己，讓新的一年能以更健康的身體狀態投入家庭、工作與生活。

當網友好奇她花了多久時間練到這個程度，她回應：「9 個月。」對一般人來說，185 公斤的槓鈴臀推已屬高階重量，代表臀大肌、核心穩定度與下肢力量都達到相當水準。這不是短時間狂練，而是長期、有計畫的訓練成果。

身形變化超有感，線條更立體有力量

對比 2025 年中與今年初的身形，可以明顯看出隋棠的臀腿線條變得更加緊實、上提且圓潤。過去她的臀型本就優秀，如今在增肌後，整體比例更漂亮，也多了一種「強壯卻不粗壯」的健康感，顛覆大眾對增肌的刻板印象。

槓鈴臀推為什麼這麼有效？

圖片來源：shutterstock

隋棠主要練習的動作之一就是槓鈴臀推（Barbell Hip Thrust）。動作重點為：肩胛靠在臥推椅或長椅上，槓鈴放置於髖部，透過髖關節伸展將身體向上推起，專攻臀大肌。

這個動作不只幫助打造圓潤翹臀，也能強化核心穩定、改善骨盆控制，對於改善姿勢、預防下背不適、提升其他訓練表現都有加分效果。

初學到進階的練法建議

圖片來源：shutterstock

初學者：

先從自重臀橋開始熱身，每組 12–15 下，共 3 組，建立正確發力感覺。

進階訓練：

加入槓鈴約 20–50 公斤起跳，頂峰時刻意夾緊臀部停留 2 秒。雙腳與肩同寬、腳尖微外約 8 度，有助穩定發力。

建議每週進行 2–3 次臀部訓練，並搭配深蹲或分腿蹲等動作，避免連續多天高強度腿日，同時留意呼吸節奏與骨盆中立，才能練得久、線條也更漂亮。

在正式進入大重量訓練前，也建議先由專業健身教練協助檢視動作與發力方式，確保髖關節推動、核心穩定與脊椎排列都正確，再逐步進入自主訓練，不僅成效更好，也能大幅降低下背與關節受傷風險，讓增肌這條路走得更安全、更長久！

封面圖片來源：IG@suitangtang

