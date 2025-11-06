階段性任務完成 非洲豬瘟防疫仍持續嚴格執行

非洲豬瘟中央前進應變所今天（6日）舉行記者會，杜文珍指揮官說明自今日中午12時起恢復載運活豬，明（7）日凌晨0時起恢復毛豬拍賣、屠宰與屠體運輸。杜文珍表示，各界在遵循非洲豬瘟中央災害應變中心指揮下，經過15天高強度防疫措施及採檢結果，確認疫情鎖定在案例場，因此解除全國毛豬移動管制，完成疫情控制的階段性任務。

防檢署動物防疫組副組長余俊明提醒，解禁後仍應落實各項防疫工作，包括輔導養豬業者依照「非洲豬瘟防疫手札」，落實生物安全措施，發現豬隻異常立即通報。化製系統若有異常警訊時，應回溯來源豬場採樣監測；化製集運車輛每車次採樣，化製場斃死豬加強抽驗。屠宰衛生檢查人員在肉品市場及屠宰場，若發現豬隻有異常時應立即通報，並由地方動物防疫機關及時處置。

應變中心指出，在達到「查核要落實、監控要即時、法令要完備」三要件前，仍維持禁止廚餘養豬。環境部也將持續以五天為週期，查核全國廚餘檢核養豬場，以遏止違規使用廚餘情事發生。

杜指揮官強調，為持續落實防疫措施及維護國產豬隻健康安全，請媒體朋友或非相關人員切勿到拍賣市場、屠宰場等區域採訪。同時要提醒曾接近案例場採訪的人員，近期避免靠近任何有活豬的場所。另防疫不會有一刻停歇，呼籲維持高強度監控、清除所有潛在病原、養豬場源頭落實生物安全及相關場域、車輛確實清潔消毒，為下一階段回復成為非洲豬瘟非疫國做好充分準備。