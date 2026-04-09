階段性任務已完成！運動部次長鄭世忠請辭 李洋證實這樣說

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運動部次長鄭世忠請辭。（本刊資料照）

運動部政務次長鄭世忠今（9）日傳出請辭，據了解，他下一步將會回到國立體大。對此，運動部長李洋今天接受備詢時也證實此事，「要等行政院正式發布人事調動再來說明」。

據了解，鄭世忠今天表示，「階段性任務已完成」，由於考量到長期學術志業與人才培育責任，所以主動請辭政務次長職務，下一步預計將會回到國立體大。鄭世忠在運動部正式掛牌時，成為首任運動部政務次長並兼任發言人，協助李洋推動體育新局。

李洋今赴立法院備詢，民進黨立委陳培瑜詢問鄭世忠請辭一事，對此，李洋證實剛剛已經得知消息。至於後續工作該怎麼交接？李洋則說，但還是要等行政院正式發布人事調動再來說明，而陳培瑜則說，希望在業務交接上不要出現任何問題，畢竟次長有管理許多業務。

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