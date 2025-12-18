隔不到1天！澎湖又發生慘烈車禍「女騎士重創命危」

澎湖縣馬公市這2天不太平靜，昨（17日）才發生死亡車禍，隔不到1天又來一樁嚴重事故，據消防局的救援資訊，地點在三多路跟光復路口，重傷者是一位年近50歲的女機車騎士，事發時間是今早9點21分左右，當時她跟一輛轎車相撞，警消獲報後共派遣馬公分隊2人1車趕來，但該名女騎士的頭部重創，目前還在醫院搶救，狀況並不樂觀，車禍發生的確切原因跟肇責歸屬仍有待警方釐清。

事發現場街景圖。（圖／Googlemap）

