隔半世紀再重逢 探望95歲恩師 洪榮宏落男兒淚

洪榮宏（左）探望恩師陳木。

記者戴淑芳∕台北報導

半世紀師徒重逢！洪榮宏探望95歲恩師落下男兒淚，並表示，這次與恩師的重逢讓他更堅定對歌唱的信念，未來也將繼續以歌聲回報師恩。

洪榮宏近日低調探訪高齡95歲高齡的恩師陳木，也是當年慧眼識英雄、為他開啟歌手之路的伯樂。陳木不僅是專業理髮師，還與「寶島低音歌王」郭金發組過合唱團，更親自作曲KTV經典對唱神曲〈一生只愛你一人〉，堪稱台灣歌壇教父！

陳木的老家位於寧夏夜市旁的巷弄裡，是一間充滿古早味的老式理髮店，也是洪榮宏夢想起飛的地方，在這棟50年未變的老屋裡，仍擺放著舊式唱盤帶與兩人當年的合照，無聲見證這段「舊情綿綿」的師徒情誼。

無奈陳木幾年前因中風失去語言能力，甚至連家人都難以辨認，沒想到，一見到洪榮宏，立刻露出笑容，顫巍巍地揮手示意。最令人鼻酸的是，老師緊緊拉住洪榮宏的衣角不放，那份穿越病痛、超越言語的情感，讓洪榮宏瞬間潰堤。