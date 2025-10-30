隔半世紀師徒重逢！洪榮宏探望95歲恩師 中風卻喊出他的名字
【緯來新聞網】「金曲歌王」洪榮宏近日低調探訪高齡95歲的恩師陳木——這位當年慧眼識英雄、為他開啟歌手之路的伯樂。陳木不僅是專業理髮師，還與「寶島低音歌王」郭金發組過合唱團，更親自作曲KTV經典對唱神曲《一生只愛你一人》，堪稱台灣歌壇教父！無奈歲月不饒人，陳木幾年前因中風失去語言能力，甚至連家人都難以辨認，沒想到一見到洪榮宏，雖語意含糊，竟清楚喊出洪榮宏的名字。這場橫跨半世紀的師徒重逢，讓鐵漢柔情也忍不住當場落淚。
高齡95歲的陳木看見愛徒洪榮宏相當激動。（圖／阿爾發音樂提供）
陳木的老家位於寧夏夜市旁的巷弄裡，是一間充滿古早味的老式理髮店，也是洪榮宏夢想起飛的地方，當年陳木發現洪榮宏極具歌唱天分，除了引薦他進入唱片公司，還親自教導歌唱技巧，在洪榮宏的歌手生涯擔任不可或缺的角色。當天洪榮宏抵達時，恰巧遇見由外傭陪同散步回家的恩師。高齡的陳木看見久違的愛徒立刻露出笑容，顫巍巍地揮手示意。
最令人鼻酸的是，老師緊緊拉住洪榮宏的衣角不放，那份穿越病痛、超越言語的情感，讓洪榮宏瞬間潰堤，他動情地說：「這種感動，比唱一場萬人演唱會、比幾百萬張唱片的銷量都還刻骨銘心！」在這棟五十年未變的老屋裡，仍擺放著舊式唱盤帶與兩人當年的合照，無聲見證這段「舊情綿綿」的師徒情誼。
理髮店裡還留有兩人當時的合照，十多歲的洪榮宏樣貌青澀。（圖／阿爾發音樂提供）
當年陳木將洪榮宏引薦至皇冠唱片，讓他灌錄多首日文與台語歌曲，其中包括締造百萬銷售的經典名曲《北國之春》（國語版《榕樹下》）。值得一提的是，台語天后江蕙是洪榮宏的同門師妹，以本名「江淑惠」發行日文專輯《東京假期》正式出道，說皇冠唱片是造星搖籃也不為過。洪榮宏表示，這次與恩師的重逢讓他更堅定對歌唱的信念，未來也將繼續以歌聲回報師恩。
