隔壁同事整天看球賽蹲廁！只因「會講英文」月薪多5千 社畜崩潰喊不公

近日一名男網友在網路發文抱怨，指稱坐在隔壁的同事工作態度極度散漫，每日實際工作時間寥寥無幾，大部分時間都在處理私人事務。然而，該名同事僅因具備英語能力，偶爾需協助與國外廠商開會，月薪竟比原PO高出5000元。原PO對此感到心理不平衡，質疑語言能力的價值是否被高估，引發大批網友熱烈討論，多數人直言這就是「職場的現實」。

該名男網友在網路論壇「Dcard」以「會英文薪水真的可以多很多？」為標題發文並詳細描述該名同事的「打混日常」，指出對方早上先是看股票、玩運彩，接著觀看球賽至午休；中午休息時間必定比規定多睡15分鐘，起床後又長時間佔用廁所約20分鐘。整天下來，該同事大約僅在下午2點至4點處理公務，隨後便開始吃下午茶等待下班。原PO不滿表示，兩人職務內容相去不遠，雖然對方偶爾需負責與外國廠商開會，但不應因此每月多領5000元薪資，讓他動了是否該去報名線上英語課程投資自己的念頭。

針對原PO的困惑，留言區湧入大量職場過來人點破真相。網友直言，「不要懷疑，薪水就是差這麼多」、「若你的主管英文不好，那這位同事的存在就無可取代」、「會英文才有機會跨過門檻進入高薪的外商或特定職位」。也有人指出，具備英語商務會議能力並非易事，即使多益考取高分也未必能勝任流暢溝通，因此這項「硬實力」在薪資談判上極具籌碼。

此外，不少網友分享自身經驗佐證。有人表示從台商轉職外商後，因語言優勢工作內容減半、薪水卻翻倍；也有人透露當年狠下心花錢進修商務英語，如今加薪幅度早已超越當初的學費。綜合網友意見，普遍認為與其抱怨同事工作態度，不如提升自身語言能力，才是爭取高薪的最短捷徑。

