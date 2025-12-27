隔壁建案挖歪房 補習班求償200萬卻因「這點」少8000元

補習班控建設挖地基致房屋傾斜龜裂，求償200萬餘元，台南地方法院在材料折舊上少判8000，判賠199萬多元。(記者王捷攝)

〔記者王捷／台南報導〕隔壁建案施工，導致補習班透天屋傾斜龜裂，補習班求償200多萬，但是台南地方法院判賠199萬多，原因是材料費要折舊8000多元，雖然補習班勝訴，但因為鑑定與訴訟，等了約2年才獲得一審判決。

補習班2020年取得台南一棟透天屋作補教使用，但建設公司其後在相鄰基地興建新透天屋，補習班指基礎開挖未注意鄰房安全，導致建物往工地側傾斜、牆壁龜裂，請求修復費用、修復期間營業損失及交易價值減損，合計求償200萬2242元。

建設公司抗辯，傾斜可能由地基條件或地震等多重因素造成，照片也顯示工程期間未見明顯傾斜，質疑因果關係。建設公司並否認補習班有停業損失，價值減損則主張應採結構鑑定提出的非工程性補償金額。

法官採結構技師公會鑑定，認補習班建物平均傾斜率1比119，這個意思是房子歪斜到每延伸約119公分，就偏移約1公分的程度，換算成一般透天屋約3公尺樓層高度，牆面頂端與底部的落差大約2.5公分左右，已是肉眼看得出來的歪斜幅度，因此認定與建設公司基礎開挖具因果關係，補習班依民法侵權規定請求賠償有理由，不採信建設公司所稱。

金額方面，法院認營業損失15萬4550元及交易價值減損144萬3106元是合理的範圍，但在修復費用原主張40萬4586元，法院認其中材料費14萬2247元須依使用期間折舊，改認13萬3808元，修復費用合計39萬6147元，使總額降為199萬3803元，並命建設公司負擔訴訟費用，本案仍可上訴。

