隔壁裝修！三重銀樓地下室遭鑽洞 憂「黃金被偷」店家怒報警

三重天台廣場已經有超過30年歷史，專家說高齡商辦結構比較雜，裝修時要注意。 (圖／TVBS)

天台廣場是新北市三重區一座已有31年歷史的多元娛樂中心，近期卻發生了一起特殊的裝修糾紛。一間銀樓的地下室天花板被鑽了一個洞，引發店家不滿並決定報警提告。這座建築因設計複雜，各店家的樓層未能對齊，加上屋齡較高，容易產生結構問題。專業裝修業者表示，面對此類複雜建築，事前的詳細場勘和確認平面圖至關重要，才能避免類似爭議。

天台廣場作為當地的多元娛樂中心，一樓設有超商、藥妝店和電影院、MTV等，過去還曾有撞球場、餐廳和電子遊樂場，曾經繁華一時，地下室也有商店街。這座建築的歷史可追溯至民國47年，當時先建成戲台，十年後拆除改建成天台百貨，民國77年再次拆除重建，直到民國80多年重新開幕，至今已有30多年的屋齡。

廣告 廣告

在這次事件中，銀樓老闆表示相當氣憤，因為一樓店面都是黃金，非常擔心被鑽洞後東西被偷走，因此決定報警並提出告訴。這棟大樓的店面都是三層樓設計，但因為設計問題，每一戶的樓層並未對齊，導致出現這樣的糾紛。

專家指出，像天台廣場這樣屋齡30多年的建築，尤其是商業大樓，其結構通常比較複雜，與現代建築設計有所不同，因此容易出現類似的狀況。其他室內裝修業者林子烊表示，碰到結構複雜、屋齡較高的複合式建築時，業者應該多次進行場勘，並探訪周邊店家、住戶及管委會，確認無誤後才能動工。

林子烊強調，裝修雖然是在室內進行，但周圍的環境必須仔細檢查。他解釋道，裝修業者通常會調閱本戶裝修的平面圖，而公寓管委會通常會留有一本包含所有大樓平面圖的資料，可以調出來翻閱，以避免裝修糾紛。業者進行場勘、確認平面圖以及了解每一戶之間的相對位置等所有步驟都非常重要，才能避免發生爭議。

更多 TVBS 報導

「不看我是怎樣」物業遭文件砸控委員霸凌 住戶駁拖財報

宏福苑3.3億港幣「天價維修費」 住戶負擔重曾爆抗議

獨居翁遭痛毆身亡「陳屍家中」居服員送餐才發現

笨賊忙偷金！手機竟遺忘現場 40分鐘即被鎖定

