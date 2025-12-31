隔壁鄰居少花320萬買同社區房 屋主崩潰：比股票賠更慘

近期房市買氣轉冷，不少民眾觀望進場時機。一名網友昨日在臉書社團「買房知識家」及「當沖勒戒所」匿名發文，表示自己於2024年初以總價1500萬元購入房產，當時支付300萬元自備款，貸款1200萬元。

據原PO描述，上個月隔壁搬來新住戶，雙方攀談後得知，鄰居購入同社區房屋的成交價僅1180萬元，足足比他當初的購屋價格少了320萬元。原PO自行計算，認為資產在一年多內帳面價值縮水320萬元，不僅自備款形同蒸發，還倒賠20萬元。

廣告 廣告

原PO忍不住哀號表示，自己才入住約兩年，房價卻出現如此落差，質疑這房子的貸款還要繼續繳嗎？並感嘆玩股票的人賠錢，都沒有去年買房的人賠得多。他更消極表示「麻了麻了心麻了」，對此情況感到相當崩潰。

貼文曝光後立即在網路掀起兩極論戰。部分網友對房價在一年內出現如此劇烈跌幅感到驚訝，紛紛詢問建案地點。有網友留言「明年會更慘，投資客缺錢的人等不下去，就會拋售」、「房價本來就在跌」、「很正常，有人急著賣」、「行情本來就有高有低」。

另一派網友則理性分析造成價差的潛在原因。有人指出，房地產定價複雜，不能單看總價。同社區的房價本來就可能存在差異，受到格局、坪數、樓層高低、景觀視野、車位類型以及是否附帶停車位等因素影響。因此隔壁新住戶的成交價格雖然較低，但未必代表房價大幅下跌。

也有網友推測，鄰居可能剛好遇到前屋主急需資金周轉，屬於「認賠殺出」的特殊個案。建議原PO應詳細查閱內政部實價登錄的細節資訊，確認坪數與條件是否完全一致，切勿因鄰居的一面之詞就陷入恐慌。

部分網友則安慰原PO，房地產市場本就有波動，若是以自住為需求，無需過度在意短期的帳面數字。有人表示「自住沒差，跟股票沒賣就不算賠一樣」、「只要不賣就不算虧，住得舒服最重要」。也有網友犀利指出，投資本就有風險，若無法承受波動當初就不該進場，與其抱怨不如調整心態。

對於房子確切位置，原PO並未回應網友詢問，僅表示心情相當複雜。此事件也反映出當前房市的不確定性，以及購屋者對於買在高點的擔憂情緒。

更多品觀點報導

家人贊助1000萬當頭期款「但開1條件」一票人挺：不要拿

神秘買家砸「4.6億現金」狂買潭子千坪地

