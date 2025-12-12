隔夜咖啡、茶會傷身？恐致癌？名醫終極解答：「它」隔夜還能喝

記者施春美／台北報導

醫師江守山表示，未加奶、加糖的黑咖啡，隔日再喝的影響不大。（示意圖／翻攝自pixabay）

咖啡是現代的提神聖品，且經證明有益人體健康，但能否隔夜飲用？醫師江守山表示，若是未加奶、加糖的黑咖啡，隔日再喝的影響不大；「但隔天再喝的咖啡，最好不曾被啜飲過，否則口中的細菌殘留於咖啡，仍可能影響健康。」

除了可以提神，眾多研究證實，咖啡中的綠原酸、多酚等成分能保護肝、腎、心血管、腦部健康。至於已製好的咖啡能否隔夜再喝？腎臟科醫師江守山接受《三立新聞網》採訪時表示，咖啡若添加牛奶、糖，因前者有蛋白質，後者有糖，都是細菌喜歡的養分，「因此加奶、加糖的咖啡不宜擱置太久，當然也不能放隔夜再喝。」

至於未加奶、未加糖的黑咖啡，江守山表示，目前無研究顯示，黑咖啡放隔夜會產生有害物質，且因黑咖啡不易發酵，所以，黑咖啡隔夜後並無明顯的變化。

冷泡方式的隔夜茶 醫師：小心恐有鉛溶出

但他提醒，若是茶湯與茶葉一同久置冰箱，類似冷泡茶的製作方法，一般擔心會有鉛這類重金屬溶出，但茶葉有抗菌的多酚物質，所以隔夜茶影響細菌量的增加可能不太嚴重。他並補充，鉛是廣泛存在於自然界的物質。

江守山並表示，要注意的是，打算隔天再喝的咖啡，最好不曾被啜飲過，否則口中的細菌仍會殘留在咖啡中。至於隔夜咖啡的風味是否較差，江守山表示，因每人的味覺敏感度不同，有些人可以感受到此間差異，但他個人對此不置可否。

