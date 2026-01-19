隔夜火鍋恐藏劇毒！醫示警「1細菌」煮開也沒用

生活中心／尤乃妍報導



天冷就是要吃火鍋，不少人吃完會想要把湯底打包回家，明天接著煮麵、煮粥，認為煮滾就沒事。不過，肝膽胃腸科醫師卓韋儒提醒，這樣一鍋「精華」喝下肚，小心毒素不知不覺入侵，惜食卻讓全家跑急診。





火鍋放隔夜恐成「細菌大飯店」 醫揭「2毒素」加熱150分鐘也沒用！

卓韋儒指出，火鍋裡的澱粉加上蛋白質，整鍋湯恐成細菌溫床。 (示意圖，非關此新聞／民視新聞）

許多人吃完火鍋後，捨不得湯底倒掉，打包回家隔天接著煮，認為只要煮開就能把細菌殺光。不過，肝膽胃腸科醫師卓韋儒表示，殺得掉細菌，可不一定處理得了它留下的「隱形毒素」仙人掌桿菌。火鍋裡的澱粉如玉米、芋頭、南瓜、麵條，加上豐富的肉類蛋白質，簡直是細菌的「五星級大飯店」。 形成芽孢後加熱不一定能清掉，且當中的「 嘔吐型毒素（Cereulide）」極度耐熱， 根據資料，即便在 100°C 高溫下持續加熱 150 分鐘，它依然結構穩定。這樣被污染的湯底，聞起來、吃起來美味依舊， 但喝下去後 1–5 小時，就可能引發劇烈噁心、嘔吐與腹痛。

想要吃得健康又不浪費，就要把握黃金冷藏時間與方式、避免重複加熱，否則細菌吃下肚得不償失。 (示意圖，非關此新聞／民視新聞）



剩菜吃不完，怕浪費，卓韋儒為此提出「保命三關鍵」：

1.想要留剩菜，就要在兩小時內冷藏，絕對不要放室溫慢慢等，因為細菌在 5–60°C會像開外掛一樣快速增長。

2.分裝「淺盒」快速降溫 大鍋湯散熱慢，中心溫度會卡在危險區很久；改用淺盒分裝，冷卻效率翻倍。

3.只加熱一次、兩天內清空，反覆加熱就是反覆進出危險溫區，風險隨次數激增。

原文出處：火鍋放隔夜恐成「細菌大飯店」 醫揭「1毒素」加熱150分鐘也沒用！

