隔夜菜小心吃壞肚子…這5樣食物冷藏也沒用！

生活中心／翁莉婷報導



許多上班族工作忙碌，為了節省時間會把晚餐打包隔天中午加熱後繼續食用，不過這樣的行為長期累積下來可能會對身體健康造成影響。醫師黃士維近日在臉書發文指出，很多人以為把食物放冰箱就萬無一失，隔天繼續吃沒問題，不過有「5種」最不該隔夜吃的食物要小心留意。





許多民眾會把三餐吃剩的飯菜放進冰箱冷藏。（圖／翻攝自維基百科、民視新聞）





大多數人近年開始注重「健康飲食」，三餐會減少油炸，並選擇豐富六大類食物攝取（像全穀雜糧、豆魚蛋肉、蔬菜等）。醫師黃士維在臉書發布1則貼文提醒民眾，指出有「5種隔夜食物」就算放冰箱冷藏也不新鮮，千萬不能再吃。

醫師黃士維表示尤其隔夜銀耳湯不僅營養流失，可能產生「米酵菌酸」致命毒素。（圖／翻攝自臉書「黃士維院長微創機器人手術權威消化道疝氣專家秀傳醫療體系」）





第1種：綠葉蔬菜類。

綠葉蔬菜隔夜的危險主要是「亞硝酸鹽累積」，不單純是「食物變質」。這些葉菜類本身含有較高的硝酸鹽，經過烹煮和長時間存放後，細菌會將硝酸鹽轉化成亞硝酸鹽，這種化學變化和冰箱溫度多低沒有絕對關係。

第2種：海鮮類食物。

海鮮的腐敗速度遠比其他食材快，海鮮有許多隱藏的風險因子，像是「『蛋白質分解快』，海鮮蛋白質結構特殊即使冷藏也會快速分解產生組織胺」、「『細菌繁殖力強』，海鮮表面的細菌種類多低溫只能延緩不能完全阻止」。

第3種：半熟蛋和溏心蛋。

隔夜蛋類對不同保存方式的風險完全不同，「全熟水煮蛋」冷藏後還算安全、「半熟蛋、溏心蛋、荷包蛋」的未凝固蛋黃就是細菌溫床，正常情況下新鮮的半熟蛋要當餐吃完，但會有人覺得「有冰就沒關係」。

第4種：菇類料理。

很多人以為菇類「看起來還好好的可以繼續吃」，卻不知道它可能產生嚴重的腸胃問題。菇類最可怕的特性是「蛋白質含量高且易變質」，當烹煮後的菇類放置過久會產生大量細菌代謝物，這種「食物毒素累積」雖然不像食物中毒那麼嚴重但風險依然存在，特別是腸胃較弱的人更要小心。

第5種：銀耳湯和木耳類。

這樣是最容易被低估的隔夜食物。很多人煮一大鍋銀耳蓮子湯覺得「甜湯應該很耐放」，但銀耳、木耳這類食材泡發和烹煮後會釋放大量多醣體，這些營養物質同時也是細菌最愛的培養基。隔夜銀耳湯不僅營養流失，還可能產生「米酵菌酸」這種致命毒素，雖然機率不高一旦中毒就非常嚴重。

