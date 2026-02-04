隔夜飯炒飯粒粒分明好好吃！醫警告：沒熱透恐引發「炒飯症候群」

隔夜飯加熱不完全，恐吃進毒素「仙人掌桿菌」，導致嘔吐、腹瀉等症狀。

懂吃的人，喜歡拿隔夜飯來炒飯，因為飯粒會更粒粒分明、香氣四溢。但奇美醫院加護醫學部醫師陳志金提醒，如果隔夜飯加熱不夠徹底，這美味的炒飯可能暗藏食物中毒危機，得到「炒飯症候群」。

什麼是「炒飯症候群」？

炒飯症候群主要是因為「仙人掌桿菌」的毒素引起。這種細菌喜歡在米飯這類富含澱粉、溫度適中的食物上快速繁殖，尤其是隔夜米飯，放置在室溫或微溫環境中過久，就可能成為細菌孳生的溫床。

為什麼短時間加熱也不夠？

陳志金醫師指出，仙人掌桿菌本身耐熱力不錯，即使經過短暫加熱，毒素也可能仍然存在。攝入後，患者通常會在幾小時內出現嘔吐、腹痛、腹瀉等症狀。

如何安全吃隔夜飯？

1.冷藏：將米飯放在4度以下，避免細菌增生。

廣告 廣告

2.保溫：若需長時間保溫，溫度需達65度以上。

3.完全加熱：炒飯時確保每粒米飯都熱透，才能降低中毒風險

無味的隱形危險要特別注意

陳醫師提醒，不要只聞米飯沒有異味就放心，仙人掌桿菌的毒素是無味、無臭的隱形危險。尤其家裡有小朋友、長輩或免疫力較低的人，更要小心隔夜飯的加熱方式。



回到原文

更多鏡報報導

減肥越減越胖？不吃澱粉、一天一餐、只吃水果！3大迷思讓你變成「泡芙人」

不吃早餐瘦比較快？一週超過3天發胖率增12%、糖尿病風險高32%

小心！癌細胞最愛寄生的5種體質，你中了幾項？醫生建議先改掉這4個習慣

大S雕像長得不像本人？藝術家李承道「揭祕深情原因」 具俊曄為她留軌道讓「思念持續運行」