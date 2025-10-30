台中沙鹿一間小吃店老闆因客人投訴隔夜白飯，竟持刀砍人！事件源於客人對外送餐點不滿，憤而前往理論，雙方爭執約10分鐘後，老闆帶刀趕到現場，見到客人立即揮刀砍向對方，導致其右側肱骨下端開放性骨折及多處撕裂傷。老闆辯稱，看到外甥女、姪女被咆哮而氣憤，主張「賣的是羹飯，用隔夜飯不影響品質」。檢方考量老闆有前科且6月才出獄，依殺人未遂罪起訴！

隔夜飯釀濺血！小吃店老闆持刀砍客「開放性骨折」 檢依殺人未遂起訴。(圖／業者提供)

台中沙鹿一間小吃店7月份發生砍人事件，持刀的人竟然是老闆，他因為客人到店內質疑使用隔夜飯，並且大聲理論，竟然持開山刀怒砍客人2刀，導致對方身受重傷，老闆當時被依現行犯逮捕，檢方發現他還有暴力前科，今年6月才剛出獄，認為應加重求刑，依殺人未遂起訴，這名老闆出面受訪，無奈表示是客人誤解店員並恐嚇在先，只是想警告他，並非想傷人。

事件源於一名客人訂購外送餐點後，發現白飯品質有問題，憤而前往小吃店理論。監視器畫面顯示，客人拿著一盒白飯衝進店內，大聲質問店員為何提供這樣的飯，並指控店家在電話中曾表示「飯可以」。店員當場否認，表示從未告知客人飯的品質沒問題，雙方因此展開激烈爭執。

客人情緒激動，不斷要求見店家負責人，並表示「這種飯你吃吃看，你吃得下去我跟你姓」，同時要求調閱監視器作為證據。店內兩名年約18歲的女性店員，分別是老闆的外甥女和姪女，面對客人的咆哮無法平息局面。

店內兩名年約18歲的女性店員，分別是老闆的外甥女和姪女，面對客人的咆哮無法平息局面。(圖／業者提供)

約10分鐘後，小吃店老闆趕到現場，卻帶著刀具。老闆一見到客人便立即揮刀砍向對方，造成客人當場流血。老闆的姐姐見狀立即上前拉住他，以防止更嚴重的暴力行為發生。被砍傷的客人看到自己的傷勢，隨即離開現場。

這起暴力事件造成客人右側肱骨下端開放性骨折，以及右上臂肌肉、筋膜、肌腱撕裂等重傷。小吃店老闆被依現行犯逮捕，檢方考量其有暴力前科且今年6月才出獄，已依殺人未遂罪重刑起訴。事發後，這間位於台中沙鹿北勢東路的小吃店已永久歇業。

老闆雖承認砍人不對，但表示當時是看到外甥女和姪女被客人咆哮而氣憤不已。他還主張店內賣的是羹飯，使用隔夜飯不影響品質，且從未有其他顧客投訴。老闆方面公布店內監視器畫面，聲稱是客人先恐嚇在先，希望能改依傷害罪起訴。一場關於白飯品質的爭執，最終演變成嚴重的暴力犯罪。

《TVBS》提醒您：

◎拒絕暴力 請撥打110

