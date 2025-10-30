隔夜飯釀濺血！小吃店老闆持刀砍客「開放性骨折」 檢依殺人未遂起訴
台中沙鹿一間小吃店老闆因客人投訴隔夜白飯，竟持刀砍人！事件源於客人對外送餐點不滿，憤而前往理論，雙方爭執約10分鐘後，老闆帶刀趕到現場，見到客人立即揮刀砍向對方，導致其右側肱骨下端開放性骨折及多處撕裂傷。老闆辯稱，看到外甥女、姪女被咆哮而氣憤，主張「賣的是羹飯，用隔夜飯不影響品質」。檢方考量老闆有前科且6月才出獄，依殺人未遂罪起訴！
台中沙鹿一間小吃店7月份發生砍人事件，持刀的人竟然是老闆，他因為客人到店內質疑使用隔夜飯，並且大聲理論，竟然持開山刀怒砍客人2刀，導致對方身受重傷，老闆當時被依現行犯逮捕，檢方發現他還有暴力前科，今年6月才剛出獄，認為應加重求刑，依殺人未遂起訴，這名老闆出面受訪，無奈表示是客人誤解店員並恐嚇在先，只是想警告他，並非想傷人。
事件源於一名客人訂購外送餐點後，發現白飯品質有問題，憤而前往小吃店理論。監視器畫面顯示，客人拿著一盒白飯衝進店內，大聲質問店員為何提供這樣的飯，並指控店家在電話中曾表示「飯可以」。店員當場否認，表示從未告知客人飯的品質沒問題，雙方因此展開激烈爭執。
客人情緒激動，不斷要求見店家負責人，並表示「這種飯你吃吃看，你吃得下去我跟你姓」，同時要求調閱監視器作為證據。店內兩名年約18歲的女性店員，分別是老闆的外甥女和姪女，面對客人的咆哮無法平息局面。
約10分鐘後，小吃店老闆趕到現場，卻帶著刀具。老闆一見到客人便立即揮刀砍向對方，造成客人當場流血。老闆的姐姐見狀立即上前拉住他，以防止更嚴重的暴力行為發生。被砍傷的客人看到自己的傷勢，隨即離開現場。
這起暴力事件造成客人右側肱骨下端開放性骨折，以及右上臂肌肉、筋膜、肌腱撕裂等重傷。小吃店老闆被依現行犯逮捕，檢方考量其有暴力前科且今年6月才出獄，已依殺人未遂罪重刑起訴。事發後，這間位於台中沙鹿北勢東路的小吃店已永久歇業。
老闆雖承認砍人不對，但表示當時是看到外甥女和姪女被客人咆哮而氣憤不已。他還主張店內賣的是羹飯，使用隔夜飯不影響品質，且從未有其他顧客投訴。老闆方面公布店內監視器畫面，聲稱是客人先恐嚇在先，希望能改依傷害罪起訴。一場關於白飯品質的爭執，最終演變成嚴重的暴力犯罪。
《TVBS》提醒您：
◎拒絕暴力 請撥打110
更多 TVBS 報導
深夜超商驚見持刀男！只因店員「不懂他要哪款菸」 當場暴怒襲人
疑工作口角！保全剪刀刺2同事 女秘書、當班主管受傷送醫
沒營業！赴小吃店消費遭拒 老闆友勸說遭毆「一度命危」
獨家／客拿安全帽猛K超商店員 路人勸架也被打
其他人也在看
喵喵躲牆內動彈不得 動保處鑿壁救貓
據林姓老闆娘描述，上午上班時聽見2樓牆內靠近地板處，一直傳出小貓的叫聲，她擔心小貓沒辦法自行爬出，趕緊通報動保處救援。動保員到場後，先與工廠員工將地板拆開，但沒看到小貓蹤跡，後來仔細聆聽聲音來源，確認小貓卡在玻璃門與牆壁夾層內；老闆娘得知，果斷決定「破門、...CTWANT ・ 3 小時前
田中馬11/8-9登場 任賢齊率宇宙人、鼓鼓、白安……返鄉開唱
2025台灣米倉田中馬拉松將於11月8日、9日接力登場，今年以「任賢齊率同門師弟妹回鄉開唱 × 全球首例路跑社會效益認證」為主軸，不僅延續熱情與感動，更將這場小鎮馬拉松推向國際舞台。賽前記者會率先公布「520心田中音樂節」卡司陣容，田中之子、亞洲天王任賢齊睽違14年回鄉開唱，宇宙人、鼓鼓呂思緯、白安自由時報 ・ 12 小時前
整合全國廚餘去化 中央成立協調所
全國目前禁止廚餘養豬，廚餘去化成問題。行政院長卓榮泰昨表示，環境部已成立廚餘去化中央前進協調所，今起每天邀集各縣市開會，...聯合新聞網 ・ 3 小時前
補冬季節到 雲林中藥公會提醒這幾點
11月7日立冬，進入國人補冬季節，雲林縣中藥公會理事長劉錦生提醒，民眾補冬要注意個人體質，使用中藥材要到合格的中藥商開設的中藥房購買，不要買來源不明的藥材，才能吃得安心又補身。雲林中藥公會與雲林縣書香關懷協會11月2日將在土庫六房媽紅壇舉辦「2025全國藥膳嘉年華」，現場有縣內20家中藥行設攤，提供自由時報 ・ 15 小時前
菲國民宅大火 關懷罹難家庭安置災民
菲律賓計順市一處民宅，10月中旬發生一起火災，很不幸有3個小孩罹難。他們的父母親因為去醫院辦事情，火災時只有祖母被救出。慈濟菲律賓分會志工，訪視災區之後，也為29戶受災家庭準備了生活物資和米，並為...大愛電視 ・ 3 小時前
川習會無法扭轉市場情緒 美股3大指數開盤走低
即時中心／廖予瑄報導投資人消化美國大企業喜憂參半的財報訊號，美國聯準會主席鮑爾發表的政策語調更趨謹慎，市場對年底再度降息的期待降低，美國華爾街3大指數今（30）日開盤走低。美國總統川普與中國國家主席習近平會面落幕，也沒能扭轉市場觀望情緒。道瓊工業指數下跌196點，開在47,435點，跌幅為0.41%；標普五百下挫35點，開在6,855點，跌幅為0.51%；納史達克大跌173點，開在23,784點，跌幅達0.73%，今天開盤表現最差。民視財經網 ・ 11 小時前
衣沾精油難判有無洗淨 洗衣業者：晾乾勿烘
若衣物沾上油漬，專業洗衣店會用熱水搭配藥劑清除，但業者說，精油成分相對複雜，有時用肉眼難以判斷，是否仍有精油殘留，若丟入烘衣機，可能就會有起火危險，另外自助或專業洗衣店的烘衣機 ，屬於溫度較高的瓦斯型 ，精油燃點又比較低，容易造成燃燒現象！TVBS新聞網 ・ 9 小時前
苗栗街頭民眾衝突! 疑勸違停惹怒騎士亮刀
中部中心／邱俊超 苗栗報導28日晚上6點多，苗栗竹南鎮博愛街與民族街口，發生亮刀對峙衝突，徐姓男子騎機車載女友，因違停遭旁邊的水果攤老闆規勸，心生不滿，雙方爆發口角進而互相拉扯、推打，甚至一度亮刀相向。民視 ・ 1 天前
高雄 詐團改行運毒 警攔500公斤原料
以趙姓男子為首的5名詐欺水房成員因詐欺案遭起訴，5人改與1名逃亡到大陸的陳姓毒品通緝犯合作，升級為跨境運毒集團，涉嫌利用化妝品等名義走私毒品原料，台北關攔截近500公斤的「1-甲基苯基-1丙酮」，推估可製成超過60萬包毒品咖啡包或500萬顆錠狀毒品，黑市價超過4億元，警方循線逮捕犯嫌，訊後依《毒品危害防制條例》送辦。中時新聞網 ・ 5 小時前
藍鳥22歲超狂新人一戰封神！季後賽兩度飆雙位數三振史上第一人
洛杉磯道奇與多倫多藍鳥的世界大賽G5，藍鳥靠著22歲菜鳥投手Trey Yesavage先發7局狂飆12次三振的一戰封神表現，終場6：1擊敗道奇，世界大賽取的3勝2敗的聽牌優勢，他在與紐約洋基的分區系利賽就曾飆出11次三振，如今又角出12K表現，成了史上首位兩度在季後賽投出雙位數三振的菜鳥。太報 ・ 14 小時前
獨／為母租「電梯房」 租客控違建 樓梯過窄、扶手斷
新北市民沈先生為照顧行動不便的母親，特地租了一間有電梯的房子，卻意外發現該房屋問題重重！住宅消費者保護會評估發現，該處樓梯寬度僅70公分，遠低於標準的90公分，扶手也固定不牢，甚至有斷裂情況。更嚴重的是，電梯竟是違建且無法使用，導致沈母難以上下樓，搬家計畫也受阻。住保會呼籲，民眾若遇類似租屋糾紛，應保留完整證據，必要時可採取協商調解方式解決問題。TVBS新聞網 ・ 9 小時前
國道離奇撞狗屍竟連環撞成廢鐵…警急追查飼主
國道一號嘉義段發生一起離奇車禍。一名何姓男子(50歲)行經該路段時，先撞擊路面一具狗屍，失控連續擦撞內、外側護欄，再遭1輛後方來車追撞，幸僅一人受到輕傷。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
新／台鐵傳死亡事故！民眾肢體變形亡 鶯歌至桃園一度停駛
新／台鐵傳死亡事故！民眾肢體變形亡 鶯歌至桃園一度停駛EBC東森新聞 ・ 1 小時前
科技公司執行長遭綁架遇害 被指營造有毒環境、羞辱員工
聖塔克魯茲科技公司執行長阿特雷(Tushar Atre)遭人綁架謀殺迄今已過了六年。根據「KRON-TV」報導，隨著第三...世界日報World Journal ・ 6 小時前
新聞傳真／黑幕展區摔壞夜光石判免賠 養樂多第三代長孫喊冤
一場回饋社會的公益展覽，竟演變成法庭攻防；養樂多第3代長孫李昀融，3年前應台中市港區藝術中心之邀，免費出借家藏珍品「夜光石」展出，沒想到展覽期間文物卻被摔壞，剛好展場為了展出效果蓋上黑幕，監視畫面拍不到珍品損壞原由，保險公司拒賠，主辦單位還懷疑展品出借前就有瑕疵，讓李氣得提告求償；法院一審卻認定展方無責，判李敗訴。對此，李喊冤到底，痛批「善意成仇，讓人心寒」，並已提起上訴。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前
男子夾帶大麻軟糖返台 海巡署獲報成功攔截
海巡署偵防分署桃園查緝隊於今年5月成功破獲一起毒品走私案。一名本國籍曾姓旅客試圖將含有第二級毒品成分的大麻軟糖藏於行李中，企圖自美國闖關入境，當場遭海巡人員查獲，全案已依違反《毒品危害防制條例》送辦並經檢方起訴。警政時報 ・ 2 小時前
前3季全球海盜襲擊報告IMB：新加坡海峽案件創新高
根據中國大陸相關單位引述，國際海事局（IMB）近日發布最新報告指出，今（二○二五）年前三季全球海上海盜與武裝搶劫事件略有上升，新加坡海峽案件數量更創下一九九一年有系統紀錄以來最高水準。儘管整體數據出現反彈，IMB及所屬海盜報告中心仍強調，全球海盜活動整體仍維持下降趨勢，未出現重大人員傷亡或嚴重船舶毀損，顯示全球海事安全情勢雖局部升溫，但仍在可控範圍內。IMB呼籲，全球船東、營運商與船長應持續提高警覺，嚴格遵守航運安全指南，確保航行計畫充分評估風險，並在第一時間回報異常情況，以防範突發威脅。據報告顯示，今年一月至九月間全球共通報一百一十六起海盜及武裝搶劫事件，較去年同期七十九起，增加三十七起，增幅接近十七％。其中，一百零二艘船舶遭登船、九艘發生登船未遂、四艘遭劫持、另有一艘 ...台灣新生報 ・ 13 小時前
正國會為高市選情發聲 林佳龍挺林岱樺
【記者郭文昌/陳金寶 高雄–台北連線報導】同為正國會的民進黨立委林岱樺涉不當處理助理費案風風雨雨，正國會主要領導人外交部長林佳龍在臉書發文，為有意參選下屆高雄市長的林岱樺宣傳造勢晚會。對此，高雄市長...自立晚報 ・ 11 小時前
美莉莎肆虐加勒比海地區 海地洪災已知25死18失蹤
「美莉莎」颶風橫掃加勒比海，在牙買加和古巴釀成嚴重災情，而我國友邦海地雖然沒有直接被颶風侵襲，但是連日暴雨導致河川潰堤並且引發土石流，摧毀了大片房舍，目前至少奪走25條人命，還有18人下落不明。公視新聞網 ・ 13 小時前
黃國昌批陸委會「只會放狠話」 梁文傑反問：難道要卑躬屈膝的講話？
民眾黨主席、立委黃國昌今（30）日接受接受《千秋萬事》廣播專訪時批評，陸委會只會開記者會，讓發言人梁文傑出來放狠話、講幹話，應該被廢掉。對此，梁文傑在陸委會例行記者會後被問到此事時回應，自己常被人抱怨講話太溫和、太慢條斯理，還是第一次被說「放狠話」。梁文傑還說，「如果這樣叫放狠話，難道應該卑躬屈膝的講話嗎？那我就不知道怎麼講話了。」三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前