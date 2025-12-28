隔海也震！福建學生摸黑驚叫 宿舍深夜奔逃

當地多所大學的學生被突如其來的劇烈搖晃嚇壞，有人甚至來不及換下睡衣，便從宿舍衝出，集體奔向樓下空曠處避難。（圖／翻攝自微博@劉成春）





台灣27日發生強烈地震，威力穿越台灣海峽，中國沿海多個城市均有顯著震感。其中以福建地區感受最為強烈，福州、泉州、廈門等地搖晃明顯，甚至遠在上海、蘇州、浙江杭州及溫州，都有民眾目擊家中吊燈劇烈晃動、魚缸水花濺出。



在震感最強烈的福州，甚至上演了「絕命大逃亡」。當地多所大學的學生被突如其來的劇烈搖晃嚇壞，有人甚至來不及換下睡衣，便從宿舍衝出，集體奔向樓下空曠處避難。有女學生表示，原本已在床上休息，是被震到「彈起來」才尖叫著衝出房門，現場驚呼聲四起，學生們聚集在樓下驚魂未定。

除了校園，一般民眾也記錄下了驚險瞬間。福州一名家住12樓的女子，當時正巧在拍攝短片，意外錄下長達2分鐘的搖晃過程，畫面中她滿臉驚恐，猶豫是否該下樓逃生。



這起地震迅速登上微博熱搜，引發中國網友熱烈討論。許多民眾紛紛上傳影片，表示：「感覺整棟樓都在搖」、「實在太嚇人了，所有人都跑了出來」。中國央視駐台記者也隨即在台北街頭進行連線報導。一場地牛翻身，讓海峽兩岸民眾度過了同樣驚心動魄的一夜。