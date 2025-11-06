隔海狂發文對台女表白 陸男辯「為她排憂解難」！這下慘了

【記者張欽/台北報導】住在加拿大的中國籍黃姓男子，去年9月在IG瀏覽到小芳後竟狂追對方，今年2月至5月間變本加厲，不顧小芳拒絕而瘋狂傳訊表達愛意，今年9月間還直接到小芳上班地點外守候，黃男挨告後竟扯是為小芳「排憂解難」，到小芳公司是為了促進城市交流，並非愛她才去，但法官不採信，本月3日依跟騷罪判黃男2月，得易科罰金6萬元，可上訴。

判決指出，住在加拿大的中國籍黃姓男子，去年9月瀏覽到小芳的IG後產生愛慕之意，並陸續傳送有關兩岸政治與愛慕等內容的訊息給小芳，小芳完全沒回應，但黃男一廂情願，直到今年2月24日起變本加厲，反覆、持續違反小芳意願，傳送「我已經夢見你好多次了..」、「仍在為台灣人可能面臨的戰爭風險準備方舟計畫..」、「妳就是我一直在等的人，是我唯一想守護、最愛的女孩！」、「能成為妳的小貓咪，是我最幸福的一件事了..。」等內容的訊息給小芳。

此外，黃男還於今年9月12日中午直接到小芳的工作處所向她同事表達要見小芳，黃男遭拒後仍在該大樓電扶梯旁逗留守候小芳，小芳心生畏懼而提告。

黃男到案時雖坦承傳送許多訊息給小芳，並到小芳上班的公司找她，但否認跟騷犯行辯稱，他生活在西方(加拿大)，西方就很開放，他分享的內容可能過度熱情，但只是在幫小芳排憂解難，且小芳沒有明確拒絕，認為有機會追求到她。黃男還說，到小芳工作的辦公室是在促進城市交流，而非愛慕才去找她。

法官認為，小芳與黃男素不相識，黃男瀏覽到小芳IG後不斷傳訊並直接到小芳上班處所，從訊息截圖及相關證人證述確認無誤，而黃男是智識正常的成年人，與小芳素未謀面，小芳也從未回應其訊息，黃男卻自編自導未來願景強加在小芳身上，且一再表明要與小芳見面，已逾越一般社交界線，黃男辯詞實難採信，認定黃男跟騷犯行。

法官審酌黃男無視小芳感受而長時間多次騷擾，致小芳心生畏懼，又否認犯行，因此依跟騷罪判黃男2月，得易科罰金6萬元，因黃男為中國籍並非外國人，判決定讞後是否驅逐出境，由移民署依權責決定。

