隔熱紙新制上路舊車連帶管制？交通部：不溯及既往

交通部次長陳彥伯、公路總局局長林福山說明合格隔熱紙產品將設有合格標識。 圖：交通部公路局/提供

[Newtalk新聞] 交通部日前完成《道路交通安全規則》修正，公告將自2月28日起實施隔熱紙納管新制。針對首次申領牌照的新車，其前擋風玻璃及前側窗黏貼隔熱紙，需符合相關的透光率標準。針對外界討論舊車是否會因此受到影響，目前交通部針對舊車不溯及既往，但仍會平衡各方需求進行滾動式調整。

交通部已完成修正《道路交通安全規則》第39條及第39條之1，將自2月28日起針對「首次申領牌照」的新車實施新制。一般車輛若黏貼隔熱紙，前擋風玻璃可見光透過率須達70%以上、前側窗須達40%以上；計程車及幼童專用車則規定前擋風玻璃70%以上，其餘車窗及後擋風玻璃均須達40%以上。

在隔熱紙產品管理方面。交通部表示，合格隔熱紙須附有合格標識，分為業者自行烙印及專業機構印製、財團法人車輛安全審驗中心核發，共兩種方式。業者自行烙印的合格標識，其內容至少應包含廠牌、型號及可見光透過率；由車安中心核發者，須黏貼於車內前擋風玻璃右下角，黏貼張數以1廠牌、1型號、黏貼1張為原則。

針對外界討論新制是否連帶管制舊車。交通部指出，新制規範僅適用於自2月28日起首次申領牌照的新車，對現有舊車不溯及既往，盼藉由制度，逐步提高整體道路行車視野與安全標準。未來仍將持續檢討，並平衡各方需求進行滾動式檢討政策。

此外，交通部強調，隔熱紙法制化管理是兼顧車內溫度、隱私、價格可負擔性與行車安全的前提下推動，呼籲車主如有黏貼需求，務必選用符合標準的產品，打造更安全的用路環境。





















