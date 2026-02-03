隔熱紙新制2/28上路 新車適用

汽車隔熱紙新規範二月二十八日上路，隔熱紙須審核合格後才能黏貼，圖為合格標識的一種。（中央社）

記者戴淑芳∕台北報導

交通部三日公布汽車車窗及擋風玻璃黏貼隔熱紙使用指引，新制是適用二月二十八日以後第一次領牌的「新車」，既有的車輛不會被納入新規定的範圍內，違者逾期六個月以上不改善，會被註銷牌照。

汽車車窗及擋風玻璃黏貼隔熱紙使用指引新制明訂，汽車前擋風玻璃可見光透過率百分之七十以上、前側窗可見光透過率百分之四十以上。

交通部次長陳彥伯表示，考量國內車輛銷售模式，有相當比例由車輛銷售端協助民眾黏貼隔熱紙，因此，公路局暨所屬監理機關已與各大汽車經銷商、代理商、公會等建立合作機制，未來民眾購車後若有黏貼隔熱紙的需求，銷售端將共同宣導及協助選用符合標準規定的隔熱紙。

公路局局長林福山說，新制是適用「新車」，既有車輛不會被納入新規定的範圍內，只有在二月二十八日以後第一次申領牌照的新車，才適用隔熱紙納管新制。

隔熱紙可見光透過率列為車輛檢驗項目，若黏貼不合格的隔熱紙，公路局各區監理所會要求限期改善並覆驗，違者依道路交通管理處罰條例第十七條規定，最高可處一千八百元，逾期一個月以上者並吊扣牌照，逾期六個月以上者註銷牌照。

公路局也公布合格隔熱紙產品的合格標識，標識有兩種方式，一種是業者自行烙印，另一種由專業機構印製、車輛安全審驗中心核發。合格標識應黏貼於車內前擋風玻璃右下角處，貼在從車內方向往外看，副駕駛座側。黏貼張數以一廠牌、一型號、黏貼一張為原則。

根據公路局統計，目前有三十九家業者申請合格報告，共計四百六十八款型號，已完成二十六家合格報告審核，共計三百七十八款型號。