隔熱紙新規上路 今年起出廠汽車強制納管

仔細裁切隔熱紙，今年起《汽車車窗及擋風玻璃黏貼隔熱紙使用指引》規範，新出廠新領牌的車輛，就要黏貼前擋70%以上，前側窗則須40%以上透光率的隔熱紙，但制度不溯及既往，有不少人趕在去年底領車，業者案件接不完。

隔熱紙業者黃揚權表示，「法規會要實施了，所以他當然就希望，我如果可以趁勢在年底之前交車，我就避開法規，就可以貼黑的。」

今年起，交通部祭出更嚴格的駕照管理制度，從3個面向著手，包含考照制度的筆試加嚴，路考增加停讓等項目，另會在回訓制度中納入「闖紅燈」等違規行為，以及各界關注的「高齡換照制度」，2日將進一步對外公布管理措施，希望從源頭把關，降低交通事故。

用路人鄭先生指出，「筆試過大家都會啊，可是路考的話，還是要加強會比較好一點。」

用路人何先生說，「高齡可能要設一個門檻，就是可能檢測一下，他的反應什麼是不是，還適合持有駕照之類的。」

另外自今年起，郵輪消費糾紛處理也有新制上路。

為了杜絕國際郵輪旅遊糾紛，消費者求助無門，交通部要求國際郵輪在台母港營運，必須設立「台灣分公司」或委託「我國船務代理業」來處理載客業務，一旦出現消費爭議，就會由觀光署和航港局來要求業者，保障消費者權益。