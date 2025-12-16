隔熱紙新規上路！未符透光率標準 車輛恐無法領牌

交通部規範汽車隔熱紙透光度，未來新車不符合規定無法領牌，預計明年第1季上路。（本報資料照）

交通部15日預告修正「道路交通安全規則」第39條及第39條之1，針對汽車車窗與擋風玻璃黏貼隔熱紙訂定更明確規範，未來將不再僅以「是否不透明」作為判斷標準，而是直接入法規定可見光透過率數值，新車不符合標準就不能領牌。交通部表示，新制原則明年第1季上路，已領牌的舊車不溯及既往。

根據修正內容，未來新登檢領照車輛若黏貼隔熱紙，前擋風玻璃須使用可見光透過率70％以上的合格隔熱紙，但自邊框上緣起15公分內的遮陽區不在此限；前側窗則須達40％以上。

計程車規範相對更嚴，除前擋、前側窗外，後側窗及後擋風玻璃也須使用40％以上透光率的隔熱紙，藉此確保駕駛視野清晰，並兼顧乘客辨識與夜間行車安全。

不僅新車領牌時須符合規定，定期檢驗項目也同步調整。修法後，車輛於定期檢驗時，若有黏貼隔熱紙，將比照相同透光率標準查驗，檢驗重點從過往僅確認是否「不透明反光紙」，升級為具體數值管理，避免各地檢驗與執法認定不一。

交通部公共運輸及監理司司長胡廸琦表示，因應法制作業程序及相關配套措施，修正規定預計於明年第1季上路。她指出，修法通過後，只要不符合規定，車輛就無法領牌，但針對新領牌車輛不溯及既往。

「道路交通安全規則」修法也新增「附件二十五」，建立汽車用隔熱紙合格標識制度。未來隔熱紙須經指定機構檢測，取得合格標識後方可使用，並清楚標示廠牌、型號及可見光透過率，透過產品源頭管理，減少爭議與灰色空間。交通部強調，在隔熱需求與行車安全之間取得平衡，是此次修法的核心考量。

