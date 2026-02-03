隔熱紙納管新制2／28上路！26家廠牌、378款型號過審核

汽車隔熱紙納管新制今年2月28日起實施。（蔡明亘攝）

台灣近年每年約120萬輛大小客貨車新車領牌，交通部公路局針對新領牌車輛祭出隔熱紙納管新制，明定透光率數值，2月28日起實施。公路局今公布，未來隔熱紙都要有合格標識，除車安中心公版標識，業者也可自行設計，但要包含廠牌、型號及透光率。針對合格產品數量，目前已有26家業者、共378款隔熱紙型號通過審核。

公路局長林福山說明，交通部去年2月公布道安三箭，揭示推動汽車隔熱紙管理，規畫先朝宣導教育再推動法制作業，考量國內氣候條件、道路環境、國人用車習慣及價格可負擔性，同時比較各國規範，去年6月先公佈「汽車車窗及擋風玻璃黏貼隔熱紙使用指引」，讓民眾對汽車黏貼合格的隔熱紙有所認識，同時考量國內新車銷售模式、民眾易選用、未來檢驗方式明確，多次與車商和業界溝通，以隔熱紙單品管理方式，從源頭推動隔熱紙產品符合標準的新制。

汽車隔熱紙納管規定。（公路局提供）

汽車隔熱紙合格標識1。（公路局提供）

汽車隔熱紙合格標識2。（公路局提供）

林福山表示，交通部已修正道路交通安全規則，新制2月28日起上路，該日起第一次申領牌照的新車適用隔熱紙納管新制，一般車輛若黏貼隔熱紙，前擋風玻璃可見光透過率70％以上、前側窗可見光透過率40％以上，至於計程車及幼童專用車的隔熱紙，前擋70％以上、其餘車窗及後擋風玻璃皆為40％以上。

依公路局規畫，新制實施對象為小客車、小貨車、大貨車、大客車、計程車及幼童車，檢驗時機包括定期檢驗（自用小客車領牌後5年，計程車與幼童車領牌後1年）與臨時檢驗，檢驗機制則是檢查車窗貼隔熱紙是否有合格產品識別標識，若無標識則判定不合格。

林福山說，合格隔熱紙產品會有合格標識，該標識有2種方式，一種是業者自行烙印，另一種由專業機構印製、財團法人車輛安全審驗中心核發。業者自行烙印的合格標識，格式由申請者訂定，標識至少應包含廠牌、型號及可見光透過率，另由車安中心核發標識，應黏貼於車內前擋風玻璃右下角處（從車內方向往外看，副駕駛座側），黏貼張數以1廠牌、1型號、黏貼1張為原則。

據統計，目前隔熱紙納管新制合格產品與市場導入情形，39家業者有申請合格報告，共計468個型號，目前公路局已完成26家業者合格報告審核，共計378個型號通過審查。民眾可至車安中心網站「車輛安全資訊網」查詢合格產品。

此外，公路局提到，考量國內車輛銷售模式，有相當比例由車輛銷售端協助民眾黏貼隔熱紙，因此，公路局與所屬監理機關已與各大汽車經銷商、代理商、公會合作，未來民眾購車後若有黏貼隔熱紙需求，銷售端將共同宣導及協助選用符合規定的隔熱紙。

公路局呼籲，汽車隔熱紙法制化管理是以提升道路交通安全為核心理念，兼顧行車安全、車內隱私和隔熱效果，車主如有黏貼隔熱紙需求，要選用符合標準的隔熱紙，提升在駕駛過程中，具有足夠行車視線與清晰視野，打造更安全行車環境，共同維護提升國內道路交通安全環境。

