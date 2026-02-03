隔熱紙透光率納管2/28上路！新車前擋70%、前側40%

為避免隔熱紙影響駕駛視線，交通部公告明定，新車領牌及後續定期驗車時，車窗隔熱紙的可見光透過率須符合一定標準，其中前擋風玻璃應達70%以上、前側窗透光率40%以上，將於2月28日起上路，舊車則不溯及既往。

交通部近日也將公告修正「道路交通安全規則」，並公布「汽車車窗、擋風玻璃可見光透過率安全指引」。此外，公路局指出，民眾若受吊銷駕照處分，在禁考期間或期滿後，都不得以外國駕照換領我國駕照，也不得持互惠國的國際駕照或駕照在台駕車，或辦理國際駕照簽證；應依國內駕照管理規定，重新接受考驗並合格後，才會核發駕照。

