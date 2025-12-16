隔熱紙透光率訂標準新領牌車納管 估115年首季實施

（中央社記者黃巧雯台北16日電）交通部近日預告修正道路交通安全規則，明定新車領牌與後續定期驗車時，前擋風玻璃隔熱紙可見光透過率應為70%以上、前側窗透光率40%以上，估明年首季上路。舊車不溯及既往。

考量台灣地理環境及天候條件，國人用車習慣多考量隔熱、隔離紫外線或降低眩光等因素，汽車常有黏貼隔熱紙情形。交通部表示，為確保汽車駕駛人行車視線清晰及視野完整，以維護交通往來安全，並因應實務檢討相關管理規範。

廣告 廣告

根據道路交通安全規則修正草案說明，未來新登檢領照車輛有黏貼隔熱紙者，除經交通部核可車輛外，應依相關規定，包括車輛前擋風玻璃應黏貼可見光透過率70%以上合格隔熱紙（但前擋風玻璃自邊框上緣起15公分內區域，不在此限）、前側窗應黏貼透光率40%以上合格隔熱紙，並納入後續汽車定期檢驗項目及基準。

至於計程車除了前擋、前側窗隔熱紙透光率比照一般車輛訂有限制外，更明定後側窗及後（擋）窗應黏貼透光率40%以上的合格隔熱紙規範。

交通部自12月12日預告修正道路交通安全規則，預告期30天。公共運輸及監理司司長胡廸琦告訴中央社記者，因應法制作業程序及相關配套措施需要，預計明年第1季上路。

胡廸琦表示，這次修法主要針對新領牌車輛，已領牌舊車不溯及既往，至於相關罰則訂在道安規則第39條，不符合規定即無法領牌。（編輯：李錫璋）1141216