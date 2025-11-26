隔熱紙透光率115年新規上路！納管標準看這

▲交通部將自115年起，對新出廠車輛開始實施隔熱紙強制納管。（圖／翻攝自TEC Equipment）

[NOWnews今日新聞] 台灣天氣炎熱，不少車主在用車時多會考量隔熱、阻隔紫外線與降低眩光等需求，因此除少部分車輛外，大多數車主都會在車窗黏貼隔熱紙。然而，仍有許多車主對隔熱紙的選購方式不甚了解，易因誤選不適當的可見光透過率產品，而影響行車視線與安全。

為提升行車安全，高雄旗山監理站表示，隔熱紙可見光透過率之建議標準如下：

一、一般車輛

前擋風玻璃：**建議 70％ 以上。

前側窗（A～B 柱間）：**建議 40％ 以上。

後側窗（B～C 柱間）：**不限制。

後擋（後窗）：**不限制。

二、計程車

前擋風玻璃：**建議 70％ 以上。

前側窗（A～B 柱間）：**建議 40％ 以上。

後側窗（B～C 柱間）：**建議 40％ 以上。

後擋（後窗）：**建議 40％ 以上。

此外，前擋風玻璃自邊框上緣起 15 公分範圍內之黏貼皆可，但不得遮蔽行車視野輔助設備、主動安全或被動安全防護系統。

旗山監理站進一步說明，為強化行車安全，交通部將自115年起新出廠車輛開始實施隔熱紙強制納管，實施期程將另行公告。為協助車主確認所選擇之隔熱紙產品是否符合規定，現已制定相關使用指引供民眾參考，亦可提前因應未來法規修正。建議車主可至監理服務網「汽車車窗及擋風玻璃黏貼隔熱紙」專區查詢，以確保選用之產品符合規範。

