隔熱紙透光率2/28起納管 新車前擋70%、前側窗40%
汽車前擋風玻璃上、副駕駛座位前方貼上小小的識別標誌，顯示車輛使用的隔熱紙是符合新制度規範，2月28日起新領牌車輛，前擋風玻璃需要黏透光率70％以上、前側窗40％以上隔熱紙，而計程車、幼兒車除前擋風玻璃70％以上，前後側窗、後擋窗都要符合40％以上。
交通部次長陳彥伯說明，「車窗隔熱紙的一個標誌的一個檢驗，如果不符合相關的規定，當然就依照道路《交通管理處罰條例》17條的規定來予以處罰。」
若經檢驗不合格、且1個月內未改善，最高可處1800元罰鍰，超過1個月吊扣、超過6個月註銷牌照。只是依現行法規，新出廠車輛五年後才需要面臨第一次驗車，公路局表示會強化臨時稽查機制。
公路局長林福山說：「路檢臨稽過程當中，有發現車輛規格，不符合規定這個部分的話，都可以適時通知回來，實施這個臨時檢驗。」
消基會委員李克聰表示，「未來因為只從新車來做實施，那萬一改善道路安全的成效是比較有限的，我們說不定也可以考慮日後要不要訂定落日條款。」
消基會表示，國外車輛是出廠時，就黏貼隔熱紙，我國從新出廠車輛開始納管，可望逐漸接軌國際，但因舊車未納管，仍可滾動式檢討設置落日條款的必要。
汽車隔熱紙透光率2/28起納管 標識方式、罰則一次看
更多公視新聞網報導
交通部公布汽車隔熱紙新指引 透光率前擋70％、前側窗40%
交通部擬納管汽車隔熱紙 前擋風玻璃透光率70%以上
其他人也在看
Honda這款車擊敗Toyota Corolla，評選為2026年性價比最高的可靠車款
國外分析網站iSeeCars近日公布2026年性價比最高可靠車款名單，其中Honda這款車竟贏過Toyota Corolla，同時也有公布中型休旅和油電等車型名單。新車價格不斷攀升，消費者都希望能用更划算價格購入車輛同時延長持有時間，目前美國新車平均價格來到46,699美元，消費者持有車輛為11年，其養護、二手價成本每年4,251美元，對此近日國外分析網站iSeeCars就公布2026年性價比最高可靠車款名單。 首先在新車項目Honda Civic以平均價格27,768美元、持有13.5年及每年成本2,058美元評選為性價比最高可靠車款，但Civic Hybrid卻在該項目僅排在25名。而向來以高性價比著稱的Toyota，其Corolla則以25,423美元、11.3年、2,258美元排在第二，至於第三名則是Mazda 3 Hatchback 31,801美元/13.8年/2,300美元。iSeeCars公布Honda Civic以平均價格27,768美元、持有13.5年及每年持有成本2,058美元評選為性價比最高可靠車款，但Civic Hybrid卻排在第25名。再來中型休旅車方面(
Volvo建議EX30車主充電不要超過70%
Volvo EX30有提供單馬達與單馬達Range和雙馬達Performance車型，近期Volvo建議單馬達Range和雙馬達Performance車主充電不要超過70%。Volvo EX30有提供單馬達、單馬達Range與雙馬達Performance等三種車型，近期Volvo則發出公告建議單馬達Range與雙馬達Performance車主充電不要超過70%。其原因為EX30單馬達51kWh車型配置磷酸鐵鋰電池，單馬達Range與雙馬達Performance則是配置69kWh的三元鋰電池，其中三元鋰電池發現會有過熱情況，而將充電限制勿超過70%則能大幅降低此風險，倘若螢幕顯示電池過熱警告訊息也請立即停車離開車輛。好在目前尚未有收到任何故障與傷亡通報，對此英國DVSA也表示目前仍在調查與尋找解決方案，而Volvo也將會進行召回修復。EX30單馬達Range與雙馬達Performance配置的三元鋰電池會有過熱情況，Volvo建議充電勿超過70%則能大幅降低風險。《原文詳見：CARTURE 車勢文化》
2026年1月台灣汽車市場銷售報告｜福特 Territory、三菱 Xforce 衝進前段班 國產休旅出現新變數
2026年1月台灣新車銷售成績出爐，全月總掛牌數為35,073輛，較上月下滑 25.9%，不過與去年同期相比仍大致持平。在台美汽車關稅政策尚未定案、消費者觀望情緒仍高的情況下，市場並未出現明顯急凍，國產車與主力休旅依舊撐起基本盤，本月銷售榜也出現兩大新黑馬為關注重點，Ford福特與三菱Mitsubishi，分別靠著Territory、Xforce擠入久違的國產車乘用車排名。
大家都說景氣不好，豪車為什麼還是一輛接一輛賣？
如果可以將某一年一筆勾銷，你會選哪一年？相信不少人的答案就是2025年，特別是進口車商。
Honda Monkey等三款經典125小車系，全新配色迎接2026年式更新
Monkey 125、ST125 Dax與Super Cub C125同步換裝新色，延續復古精神注入新世代風格，Honda宣布旗下三款最具代表性的125級距迷你車款，將以全新配色迎接2026年式更新，雖然在機械與技術層面維持不變，但透過視覺風格的全面翻新，為這三款歷久彌新的經典車型注入嶄新活力，也再次展現Honda對復古設計與現代機能並行理念的堅持。
現代主力 7 人座休旅 Santa Fe 改頭換面！捨棄 H 燈組導入更動感造型
日前 Hyundai 主力七人座休旅 Santa Fe 中期改款測試車現身，在現行方正輪廓的基礎上，車頭與車尾都換上新設計，專業繪製新車預想圖的《kolesa》也釋出新 Santa Fe 樣貌，造型上和品牌其他新世代休旅看齊，同時改善原先尾燈位置過低的問題。
賣得慢、卻賣到破紀錄！超會賣車的豪華品牌不在歐洲
相較其他車廠早早端出年度展望，Lexus在2025年成績單公布前顯得格外謹慎，不過結果一出手就是新紀錄。過去12 月，Lexus全球交車數成長4%，來到88萬2,231輛，連續第三年刷新品牌歷史高點。
怎能不愛車／全球只做18輛 近億元的V12超跑有多狂？
在全球引擎小型化與電動化浪潮下，V12幾乎成了時代的眼淚，但義大利小眾車廠De Tomaso顯然不打算照劇本走。品牌最新釋出的 P900 超級跑車，直接端出全新V12引擎與排氣系統，態度就是一句話：越稀有，越要做到極致。
聯結車「載5根共40噸鋼軸」急剎全掉 波及路邊車
高雄市 / 綜合報導 高雄小港區，今(2)日中午一輛聯結車，載了5根鋼製滾輪軸心，疑似為了閃前方車輛，緊急剎車，導致車上鋼製品掉落，滑到對向車道，另一邊也波及路邊轎車，造成毀損，還好沒有人受傷，據了解，這鋼製滾輪軸心，一根都約有8噸重，實在很驚險，駕駛車輛物品沒有捆綁好，最高也將收 到 1萬8千元罰單。一輛車上載有鋼製滾輪軸心的聯結車開在路上，結果稍微轉彎之後，一個緊急剎車，聯結車頭前後狂晃，車上鋼製滾輪軸心掉落地上，其他車輛趕緊閃開，又重又大的，鋼製滾輪軸心，從車上掉落東倒西歪，甚至還滾到對向車道去，也波及一輛停在路邊的轎車。肇事駕駛說：「轎車開到那了，才在打方向燈，要轉彎，我們在後面，這些東西，如果我沒有剎車，就往他撞下去了，但剎車，車上東西，就掉落。」意外發生在高雄小港區博學路上，2日中午11點多，這名49歲的張姓駕駛，開聯結車沿博學路南往北直行時，疑似因為前方車輛突然減速轉彎，駕駛緊急剎車，結果車上所載的鋼製滾輪軸心掉落，一個往對向車道滾，另一個往外側車道滾，波及路旁轎車，左前保險桿毀損，還好沒有人受傷。高雄小港分局高松派出所副所長王元良說：「現場於13時恢復道路通行，張男酒測值為零，汽車裝載貨物飛散，脫落，掉落，處汽車駕駛人新台幣3千元以上，1萬8千元以下罰鍰。」聯結車車上載了5根鋼製滾輪軸心，結果一個緊急剎車全掉落，一根都有8噸重，實在很驚險還好沒人受傷，但沒有捆綁好導致脫落，也得收罰單。 原始連結
Skoda 全新純電 SUV 量產測試車亮相！百萬有找瞄準入門市場
去年 Skoda 發表 Epiq 全新純電概念休旅，但整體造型設計已十分成熟，相當接近量產樣貌，近日原廠釋出量產版的測試照，儘管仍以厚重偽裝包覆，輪廓與細節都和概念車相似，預計今年中旬便會投產上市，售價將落在 2.5 萬歐元（約台幣 92 萬元）左右。
台南永康汽車維修職人 以汽車隔音為起點 深入靜音每一細節
地方中心/綜合報導 南部汽車隔音工程職人轉型《輾進汽車隔音工作室》的起點 高速行駛時的胎噪與風切聲，不僅干擾音樂與對話，更直接影響駕駛的專注度與乘車舒適度。隨著需求提升，越來越多南部車主開始尋找專業的 […]
獨家》愛車停路邊車格內卻收罰單！ 警：車尾突出車格
北市一名男子，把車停在路邊停車格內，下車幫太太買東西，太太在車上休息，結果警察來開單，原因是認定車尾跟左後輪明顯超出停車格，這讓駕駛不滿，認為沒有妨礙交通，警察應該要先勸導比較妥當。對此，警方表示，是依規定開單，駕駛有疑問都可以申訴。 #台北市 #停車格 #罰單 #違規停車 #申訴 #交通規章
飛來橫禍！台中轎車撞倒號誌桿 72歲婦遭波及送醫
今天下午4點左右，台中市北屯區東山路發生交通事故，一輛轎車行經路口時不明原因失控，撞倒臭豆腐店前的號誌桿。倒下的號誌桿疑似擊中一名72歲老婦，造成其頭部撕裂傷，隨後被送往台中慈濟醫院治療。
正2026年式Mazda全車系抵台！歡慶CX-5全球熱銷破500萬台、本月入主享7年原廠保固與專屬禮遇
迎接金馬奔騰的全新氣象，Mazda希冀在新年的每一哩路上，都能以「Smile Every Mile」陪伴車主共創充滿笑容與愉悅的移動日常。為了讓每位消費者都能輕鬆找到心儀的移動夥伴，台灣馬自達不僅以多元車型陣容，為不同生活樣貌的車主打造豐富精采的擁車生活，更進一步於2月份提供長遠無虞的原廠守護及彈性財務方案。
桃園賓士維修推薦｜外匯車保修服務首選
桃園賓士維修推薦｜外匯車保修服務首選
汽車隔熱紙透光率新制2/28上路 初估每年影響41萬輛新領牌車主
「汽車隔熱紙透光率法制化」將於2月28日正式實施，除規範新車的前擋風玻璃隔熱紙可見光透過率應為70%以上、前側窗透光率也須在40%以上。交通部今天(3日)初估，每年將影響41萬輛新領牌車主。 交通部長陳世凱去年2月針對人、車、路推出「道安三支箭」，其中一箭就是要將汽車隔熱紙透光率法制化。隨後公路局也在同年6月底公布「汽車車窗及擋風玻璃黏貼隔熱紙使用指引」，並修正道路交通安全規則第39條及第39條之1，將自今年2月28日起施行新制。 新制規範第一次申領牌照的大、小客貨新車前擋風玻璃隔熱紙可見光透過率都要達70%以上、前側窗透光率則須在40%以上；至於計程車及幼童專用車的隔熱紙，除前擋70%以上、其餘側窗及後擋風玻璃均為40%以上。以確保駕駛人行車視野清晰、提升行車安全。 交通部政務次長陳彥伯3日表示，新制不影響現有車輛，但將影響每年新領牌車主大約41萬人。陳彥伯說：『(原音)這次隔熱紙的法制化是針對新車、所謂新登檢領照車輛，每一年大概會有41萬輛的新車要納入這樣的管理方式。那新車以後在定期檢驗的時候，會去做車窗隔熱紙標誌的檢驗，如果不符合相關的規定，就依照「道路交通管理處罰條例」17條的
Mercedes-Benz 140週年鉅獻全新小改S-Class(深度介紹)
Written by: Bear為了慶祝卡爾賓士(Carl Benz)於1886年發明汽車140週年，全新S-Class成為終極象徵。作為全球最暢銷的豪華轎車，它在每個細節上都經過細緻打磨，確保它始終是同級車的標竿。它不僅僅是旗艦車型，更體現了品牌的精髓：開拓精神、工程卓越與工藝，以及那種無可錯認的「歡迎回家」的感覺。S-Class最新進化帶來一代以來最全面的更新，並在Mercedes-Benz史上最具雄心的產品發表計畫中扮演領導角色。超過50%(約2,700個零件)都是全新開發或重新設計，這再次證明了品牌對志向、工程與數位化雄心與進步的傳承。
打不過就加入？Ford與小米否認雙方合作傳聞
近年中國電動品牌來勢洶洶，歐美車廠都面臨嚴重威脅，既然打不贏就加入，近期有傳聞Ford正與小米密切接洽，商討在美合資生產電動車計畫，而關於這項傳聞近日雙方也都回應了。Ford執行長Jim Farley於2024年底時公開表示已長達半年的時間每天都開著小米SU7通勤代步，並稱讚SU7實在真的很棒，不過之後則表示這是為了研究競爭對手優勢之處。同時也表示目前中國汽車產能足以供應美國市場，加上現今車輛已朝科技電子化方向進行發展，而在車載聯網部分中國品牌又有著更先進的技術，因此和中國汽車品牌之間不僅是競爭，更是一場拿身家的豪賭，若輸了Ford就失去未來。 但近日外媒紛紛報導Ford正與小米進行初步洽談，其計畫竟要在美國成立合資公司生產電動車，以引進小米先進的技術並規避高額關稅。對此Ford近日則發布聲明，表示報導「完全不屬實」；小米也澄清目前並無進入美國市場的計畫，雙方均對此傳聞予以否認。而美國參議員也表示任何與中國汽車品牌合作只會加重依賴，並會造成國家安全問題。Ford執行長Jim Farley曾稱小米SU7實在真的很棒，近日外媒報導Ford與小米洽談欲在美國成立合資公司生產電動車，對此雙方皆
越野車也能奢華優雅！啦啦隊女神君白Range Rover Evoque初體驗 北海岸公路兜風實測 約會出遊神隊友【Yahoo去哪都car以】
本集《去哪都Car以》前進北海岸！主持人 錢毅 與啦啦隊女孩 君白，一起開著Range Rover Evoque R250 Dynamic SE 都會魅影版，從市區一路往北海岸追海景，再去金山老街吃美食、買伴手禮，實測這台連英國女王也鍾愛的豪華越野車到底好不好開？除了一眼就愛上的美型外觀與質感內裝，旅途中還實際體驗了貼心又安全的智慧電子輔助系統，連新手駕駛君白都能輕鬆駕馭。搭載Range Rover越野基因的全地形反應系統，更讓這台車兼具市區通勤與戶外出遊的全方位用途。到底是怎樣舒適的駕駛體驗，令兩人大讚彷彿跟英倫紳士約會般，溫柔又有安全感？想入手精品級休旅的你一定要看！Yahoo《去哪都car以》由 Money 錢毅 主持，邀請嘉賓一同駕車出遊，在體驗生活的同時，完整呈現車款特色與魅力。 [更多詳細資訊] 🚘 看更多👉最新上架汽車車款 🏍️ 看更多👉最新上架機車車款 🚙 看更多👉熱門新車排行 🔌 看更多👉電動車與油電車
驚險飛車追逐6公里！ 贓車男拒檢撞警車「翻90度」
桃園市 / 綜合報導 今(1)日清晨在桃園，有男子開著偷來的小貨車，在捷運工地外因形跡可疑被警方盤查，但他拒檢逃逸，雙方沿路追逐約6公里後，在南崁交流道附近發生嚴重碰撞，男子的車當場90度翻倒、駕駛也一度受困車內。警方第一時間將人戒護送醫，也在車上發現毒品吸食器，後續將依竊盜、毒品、公共危險等罪偵辦。警車開在路上右切急轉，直接撞上旁邊小貨車，對方瞬間翻了90度，車頂擦撞警車車頭，現場瞬間冒出大量煙霧，警方說：「8號，靠邊停駛。」時間往回推，警方開廣播鳴笛沿路追車，要求前車駕駛立刻停下，雙方你追我跑，相撞後小貨車才終於停下，但警方不敢大意將手槍上膛，要駕駛馬上下車。驚險追逐戰，1日清晨5點多發生在桃園，警方發現開車的男子，在當地一處捷運工地外，形跡可疑上前盤查，沒想到對方拒檢逃逸，逃到最後雙方發生嚴重擦撞，而男子開的車不只翻覆，經查還是一輛在新竹失竊的贓車，而雙方追逐戰一路從大園的捷運工地，追到南崁交流道附近，整段距離，警方追約6公里成功逮人。貨車翻覆後，男子一度受困在駕駛座，意識清楚但身體有多處擦傷，在員警戒護下，由救護車送到醫院治療，而警方也在車上，搜出毒品吸食器，桃園市大園警分局三菓派出所長翁健智說：「全案依竊盜，毒品，妨害公務，公共危險等罪嫌移送偵辦。」追逐過程驚險萬分，逃逸男子沒有生命危險，員警也沒有受傷，警方也將擴大追查，男子是否涉及其他刑案。 ※《華視新聞網》提醒您，拒絕毒品 珍惜生命※ 原始連結