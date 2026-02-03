隔熱紙透光率2/28起納管 新車前擋70%、前側窗40%

汽車前擋風玻璃上、副駕駛座位前方貼上小小的識別標誌，顯示車輛使用的隔熱紙是符合新制度規範，2月28日起新領牌車輛，前擋風玻璃需要黏透光率70％以上、前側窗40％以上隔熱紙，而計程車、幼兒車除前擋風玻璃70％以上，前後側窗、後擋窗都要符合40％以上。

交通部次長陳彥伯說明，「車窗隔熱紙的一個標誌的一個檢驗，如果不符合相關的規定，當然就依照道路《交通管理處罰條例》17條的規定來予以處罰。」

若經檢驗不合格、且1個月內未改善，最高可處1800元罰鍰，超過1個月吊扣、超過6個月註銷牌照。只是依現行法規，新出廠車輛五年後才需要面臨第一次驗車，公路局表示會強化臨時稽查機制。

公路局長林福山說：「路檢臨稽過程當中，有發現車輛規格，不符合規定這個部分的話，都可以適時通知回來，實施這個臨時檢驗。」

消基會委員李克聰表示，「未來因為只從新車來做實施，那萬一改善道路安全的成效是比較有限的，我們說不定也可以考慮日後要不要訂定落日條款。」

消基會表示，國外車輛是出廠時，就黏貼隔熱紙，我國從新出廠車輛開始納管，可望逐漸接軌國際，但因舊車未納管，仍可滾動式檢討設置落日條款的必要。

汽車隔熱紙透光率2/28起納管 標識方式、罰則一次看



