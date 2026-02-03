隔空叫陣國共論壇？ 賴清德：國人可選走向世界或「二次西進」

總統賴清德今於總統府舉行「台美經濟繁榮夥伴對話」記者會。（張哲偉攝）





總統賴清德今（3日）於總統府舉行「台美經濟繁榮夥伴對話」記者會，談及國民黨副主席蕭旭岑今率團赴中參加智庫交流論壇，賴清德表示，這場記者會並非是針對國民黨進行國共交流，但剛好可以讓國人做個對比，到底是要繼續攜手美國、日本、歐洲等友盟國家走向世界，還是要再度鎖進中國、去推動所謂的「二次西進」？國人可以清楚做選擇。

賴清德今在記者會上被問到，國民黨此時在中國參加國共論壇，對於他們所稱兩岸交流有無期待、信心？賴回應，在野黨有他們的主張及路線，而政府這幾年來台灣的國家經貿路線，就是「立足台灣、布局全球、行銷全世界」，從前總統蔡英文到現在，台美簽訂了《21世紀貿易倡議》，最近也談完對等關稅並簽署投資協定，現在EPPD對話已經完畢，也有許多成果。

賴清德續指，最近台灣也與日本簽訂數位貿易協定，並與英國簽訂提升台英貿易夥伴倡議，在這架構之下，去年也簽了3個子協定，分別為投資、能源、數位貿易協定。另外，台灣也跟東南亞國家陸續更新、洽簽新協定，包括跟印度、泰國、越南、菲律賓等國家，都更新投資協定，另外也跟一些國家持續洽簽當中，表示台灣這10年來，國家經濟路線很穩健地一步步推廣，讓經濟可以成為日不落國，「不管太陽在什麼時候、什麼地方升起，都可以照到台灣的企業。」





賴清德強調，選在今天舉行記者會，不是要刻意跟國民黨前往中國進行的計畫做比較，但剛好可以讓國人做一個對照，到底要繼續攜手美國、日本、歐洲等友盟國家走向世界，還是要再度鎖進中國去推動所謂的「二次西進」，國人可以清楚做選擇。

現場媒體追問賴清德對於國共論壇的看法，賴清德表示，民進黨政府重視兩岸關係，從蔡英文上任就清楚講明承諾不變、善意不變，不會在壓力下屈服，也不會走回頭路。而自己上任後也說過，要藉由交流對話，達到和平共榮目標。（責任編輯：卓琦）

