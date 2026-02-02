隔空對陣國共智庫論壇！賴清德明早親自舉行記者會 宣布台美合作進展

記者盧素梅／台北報導

總統賴清德明（3）日上午將出席總統府「台美經濟繁榮夥伴對話」記者會（圖／資料照）

總統府明（3）日舉行「台美經濟繁榮夥伴對話」記者會，總統賴清德將親自說明台美合作的進展與後續推動方向。府方人士表示，賴清德上任以來，執政團隊的經濟戰略路線採取「立足台灣、佈局全球、行銷全世界」的清晰主軸，強調在供應鏈重組與地緣經濟競爭升溫下，透過攜手美方、深化對話、強化產業合作與投資交流，協助台灣產業穩健走向國際。

與此同時，國民黨正赴中出席國共智庫論壇，更傳出被北京方面要求推進台商「二次西進」，兩種路線形成強烈對比。



總統府明天上午9時30分至10時10分在大禮堂舉行「台美經濟繁榮夥伴對話」記者會，出席者包括賴清德、總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮、外交部長林佳龍、經濟部長龔明鑫、經濟部國際貿易署長劉威廉及外交部北美司長王良玉。活動將同步於總統與總統府YouTube頻道及總統府發言人Facebook直播，對外說明台美合作進展與後續推動方向。

府方人士指出，賴清德上任以來，執政團隊的經濟戰略路線採取「立足台灣、佈局全球、行銷全世界」的清晰主軸，強調在供應鏈重組與地緣經濟競爭升溫下，透過攜手美方、深化對話、強化產業合作與投資交流，協助台灣產業穩健走向國際。政府將持續以國家利益為依歸，拓展對外經貿夥伴關係，提升台灣在全球供應鏈中的關鍵地位與韌性。

