隔空對陣國共論壇？賴清德宣布台美合作3大方向：打造韌性非紅供應鏈

總統賴清德今宣布台美未來合作三大戰略方向，其中包含打造更安全、有韌性的非紅供應鏈。（圖／袁維駿攝）

國民黨副主席蕭旭岑近日率團訪中，今天（3日）將在北京出席國共智庫交流論壇；與此同時，總統賴清德選在同一時間舉行「台美經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）記者會，聚焦台美合作發展，隔空對陣意味濃厚。賴清德會中歸納出台美未來合作的三大戰略方向，其中包含雙方保持密切溝通、加強互動，一起打造更安全、更有韌性的「非紅供應鏈」。

總統府今上午在大禮堂舉行「台美經濟繁榮夥伴對話」記者會，出席成員包括總統賴清德、總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮、外交部長林佳龍、經濟部長龔明鑫、經濟部國際貿易署長劉威廉及外交部北美司長王良玉等，說明台美合作進展與後續推動方向。

賴清德致詞時表示，上週第6屆「台美經濟繁榮夥伴對話」在美國華府舉行。這個台美經濟對話機制，是在美國總統川普第一任任期內所創立，上週的會議，則是川普在第二任期，第一次召開EPPD會議，並且是2020年首屆EPPD以來，雙方主談人首度實體面對面對談，對台美關係來說，具有重大的意義。

賴清德說，透過這次對話議程，主要聚焦在供應鏈安全的戰略對接、關鍵礦物合作、第三國合作、以及雙邊合作四大支柱，並進一步歸納出台美未來合作的三大戰略方向，第一是強化「經濟安全」，這屆EPPD會議，台灣與美國簽署了「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明」，具體展現台美攜手強化經濟安全的共同承諾，未來雙方將準備成立工作小組，持續針對雙方重要關切議題，保持密切溝通、加強互動，一起打造更安全、更有韌性的「非紅供應鏈」。

賴清德提及，第二是打造「創新經濟」，台灣具有世界級的製造實力，美國則擁有無可取代的創新生態系、關鍵核心技術，以及連結全球市場的優勢，台灣與美國，正好能夠形成最具戰略互補的夥伴，共創互惠繁榮。

賴清德表示，第三是發展「繁榮未來」，這屆EPPD會議，議題涵蓋 AI供應鏈、數位基礎建設、關鍵礦物供應、無人機供應鏈、第三國合作等多項領域，是歷屆以來最為多元、也最為全面的一次，「台美合作不再侷限於單一產業，而是全方位、跨領域的深度鏈結。台灣與美國正是彼此『繁榮未來』不可或缺的關鍵夥伴」。

賴清德提到，他要特別強調，「產業的互補性」與「法規的可信賴性」，就如同台美合作的雙腳，彼此缺一不可，接下來台灣將會加速對接國際標準的經貿規範，建立具備可預測性與透明度的法制環境，並在互信、互利的基礎上，深化與美國的產業對接，共同打造具備韌性與競爭力的全球供應鏈網絡。



