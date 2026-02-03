隔空對陣國共論壇？賴清德：國人可選擇要走向世界或國民黨的「二次西進」

總統賴清德今（3）日召開「台美經濟繁榮夥伴對話」記者會，對於國民黨副主席蕭旭岑剛率團赴中國大陸參加智庫交流論壇，今天辦這場記者會是否有特別涵義，他表示，這不是刻意跟國民黨他們前往中國所進行的計畫比較，但剛剛好可以讓國人做一個對比，「到底我們要繼續攜手美國日本歐洲友盟國家走向世界，還是要再度鎖進中國？去推動二次西進，可以讓國人做一個清楚選擇」。



國民黨才剛派人前往北京召開國共論壇，被問到為何選在今日召開此記者會說明台美經濟繁榮夥伴對話？賴清德表示，在野黨有他們主張也有他們路線，今天剛好是政府這幾年來，台灣的國家經貿路線，如同他剛剛提到，「立足台灣、布局全球、行銷全世界」，從蔡總統到現在，他們跟台美簽訂21世紀貿易倡議，最近也談完對等關稅以及簽署的投資協定，現在EPPD對話已經完畢，也有許多成果。



賴清德指出，如果看得更遠，最近也跟日本簽訂數位貿易協定，之前跟英國有簽訂提升台英貿易夥伴倡議，在這個架構之下，去年也簽訂三個子協定，投資、能源、數位貿易協定，台灣也跟東南亞國家陸續更新洽簽新協定，包括跟印度、泰國、越南、菲律賓都更新投資協定，另外也跟一些國家持續洽簽當中。



賴清德續指，這表示台灣這幾年來，國家經濟路線是很穩健的，一步一步的在推廣，讓台灣產業可以立足台灣、布局全球、行銷全世界，讓經濟可以成為日不落國。不管太陽在什麼時候、什麼地方升起，都可以照到台灣的企業。



賴清德強調，這不是刻意跟國民黨他們前往中國所進行的計畫比較，並不是這個目的，但剛剛好可以讓國人做一個對比，「到底我們要繼續攜手美國日本歐洲友盟國家走向世界，還是要再度鎖進中國？去推動二次西進，可以讓國人做一個清楚選擇」。



更多風傳媒報導

