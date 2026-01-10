隔一天宣布營養午餐免費遭酸「髮夾彎」 南市府：是負責任的態度

台南市長黃偉哲9日公布跟進營養午餐免費的決定。（曹婷婷攝）

營養午餐免費議題持續延燒，台南市長黃偉哲昨天宣布9月起實施國中小營養午餐全面免費政策，但遭到外界有心人士刻意扭曲為「不願意照顧孩子」、「髮夾彎」，市府發言人田玲瑚表示，這種說法不僅與事實不符，也模糊公共政策最核心的專業與程序問題，強調審慎評估是負責任的態度，負責任不是大撒幣 ，更要考量「財政永續」以及「公共資源配置最佳化」。

田玲瑚指出，是否推動免費營養午餐政策，不是「要不要照顧孩子」的問題，而是南北在長期財源結構不公平情況下「財政永續」以及「教育資源配置」的問題。

針對黃偉哲連續2天批評蔣萬安炫富也被拿來做文章，她說，市長所指的「炫富」，是強調新版財劃法的不公不義，北富南窮。新版《財劃法》台北市統籌分配款暴增 463 億元，總額高達 1160 億元；台南市115年統籌分配稅款僅508億元，雖較114年度增加186億元，但計畫型補助款及一般性補助款減少225億，整體而言，減少45億元，收入不增反減。

她也說明，在當前財劃法困境下，自然無法像台北「有錢就是任性」，台南得審慎評估，並非髮夾彎，負責任的態度是審慎評估後再決定，而非隨著輿論貿然跟進。

田玲瑚強調，台南對於低收入戶、中低收入戶及脆弱家庭的午餐補助，長期以來以「精準照顧」為原則，補助從未間斷， 這才是負責任。她重申，「負責任不是口號」 ，聲稱「這不是炫富，是責任」，卻在宣布政策時連預算細節都說不清楚，這種匆忙上路的態度，動機昭然若揭，「為何執政前2年不是責任，偏偏在選舉年前夕才發現這是責任？」

