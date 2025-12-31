隔10年回歸跨年！蕭亞軒歷經5次手術 46歲真實狀態曝

娛樂中心／巫旻璇報導

蕭亞軒（Elva）暌違10年再度回到跨年舞台，今(31日)晚間在湖南衛視跨年演唱會登場，與王心凌、徐佳瑩、陶喆等歌手同台演出。據了解，她預計在晚間 23 點 15 分左右現身舞台，將一口氣串燒〈表白〉、〈突然想起你〉、〈遺失的心跳〉、〈愛的主打歌〉4 首經典代表作，整段表演約 12 分鐘誠意十足。蕭亞軒也在微博曝光多張彩排與舞台側拍照，超神真實狀態曝光。





睽違10年回歸跨年！蕭亞軒歷經5次手術 46歲真實狀態全網震撼

蕭亞軒睽違10年登上跨年舞台。（圖／翻攝自微博 ＠蕭亞軒MISSELVA）

為了這次重要演出，蕭亞軒事前進行了3次彩排，反覆與舞者確認走位與節奏。不過，日前流出的彩排畫面中，她的舞蹈動作多以手勢與上半身表現為主，較少大幅度移動，引發外界猜測是否與先前的傷勢有關，或是刻意為正式演出保留驚喜，相關討論也讓不少粉絲既期待又擔心。





蕭亞軒她站在舞台中央，四周舞者圍繞、低伏在地，燈光自後方打下，形成強烈對比，凸顯她穩站 C位的氣場。（圖／翻攝自微博 ＠蕭亞軒MISSELVA）









事實上，蕭亞軒歷經5次髖關節手術後，今年才逐步回到大眾視野，不僅復出參與中國綜藝節目《讓我來唱》擔任評審，也選擇在跨年夜重返大型舞台，象徵正式回歸。這次將帶來什麼樣的舞台呈現，成為粉絲關注焦點。





蕭亞軒戴著寬帽、側臉仰望燈光，輪廓線條清晰，展現出成熟又帶點神秘的舞台魅力。（圖／翻攝自微博 ＠蕭亞軒MISSELVA）









蕭亞軒也在微博曝光多張彩排與舞台側拍照，畫面中可見她身穿白色針織高領上衣搭配同色系寬褲，整體造型簡約俐落，行走在舞台上神情專注，手中拿著帽子，背景則是強烈舞台燈光與工作人員來回穿梭，呈現演出前的忙碌氛圍。另一張照片中，她站在舞台中央，四周舞者圍繞、低伏在地，燈光自後方打下，形成強烈對比，凸顯她穩站C位的氣場；還有一張剪影照，她戴著寬帽、側臉仰望燈光，輪廓線條清晰，展現出成熟又帶點神秘魅力。





蕭亞軒身穿白色針織高領上衣搭配同色系寬褲，整體造型簡約俐落，行走在舞台上神情專注，手中拿著帽子。（圖／翻攝自微博 ＠蕭亞軒MISSELVA）





對於跨年演出，蕭亞軒日前也透過經紀公司回應，表示接到邀約時相當興奮，也格外珍惜再次站上舞台的機會，她感性表示，在身體逐步恢復的過程中，希望能透過每一次真誠的演出，把一路以來粉絲給予的支持與陪伴，化成最直接的感謝，回到舞台送給大家。至於粉絲關心已久的新專輯與巡演計畫，蕭亞軒也坦言仍持續投入製作與規劃中，「還需要一些時間完成」，並向歌迷喊話請耐心等待，直言大家的關心與支持，是她繼續前進的重要力量。













