隔10年調整！台灣好市多4月起漲會員費 商業副卡漲幅高達67%

美式賣場好市多公告，將於4月1日起正式調整會員年費，金星主卡1,350元漲至1,500元，商業主卡1,150元漲至1,500元，商業副卡900元漲至1,500元。

台灣好市多（Costco）宣布會員費調整公告，聲稱將於4月1日起，正是調整會員費，金星主卡原會員年費1,350元將調漲至1,500元、漲幅約11%，商業主卡1,150元漲至1,500元、漲幅約30%，商業副卡900元漲至1,500元、漲幅約67%。

好市多強調將持續透過會員費制度，發揮全球採購規模優勢，以合理價格為會員提供高品質商品，並將採購效益完整回饋給會員。事實上，台灣好市多上次調整會員費為20216年，相當於此次是時隔10年調漲。

好市多指出，已過期會員但於4月後辦理續約者，皆以新會員年費計算；到期月份為2026年4月（含4月）之後月份會員，無論何時申請續約，將以新會員年費計算，惟2026年4月份到期會員，如提前於3月份申請續約者，仍適用舊會員年費。

據《聯合新聞網》報導，好市多表示，過去近10年間，公司持續加大在台投資力道，諸如物流系統最佳化與陸續設置聽力中心、眼鏡部與加油站等專業服務設施，藉此提升整體購物體驗與服務完整度。

好市多也說明，會員費制度是支撐其商業模式的重要基礎，透過穩定的會員收入，可專注於壓低商品售價，並持續擴大商品選擇及服務內容。未來調整會費後，會擴大商品優惠力道，強化會員回饋。

