隔2個月才公布！英博物館賊出沒 只見4男從從容容盜走逾600件藏品

英國西南部布里斯托博物館（Bristol Museum & Art Gallery）在今年9月間發生嚴重竊案，超過600件英國與前大英帝國殖民地有關的珍藏品被偷走，其中包括軍事勳章和珠寶。事隔2個月後，警方昨（11）日才公布竊賊影像，呼籲市民協助提供線索，協助追查嫌犯以追回被盜文物。

英國西南部布里斯托市博物館在今年9月間發生嚴重竊案，警方在事隔2月後公布嫌犯影像。（圖／翻攝英國《每日郵報》）

據法新社報導，英國亞芬和索麥塞（Avon and Somerset）警方昨日公布4名男子影像，指稱此4名男子於今年9月25日凌晨1時許闖入布里斯托博物館，偷走超過600件具有重大文化價值的文物，包括項鍊、手鐲、戒指等珠寶以及小雕像、裝飾品、地質標本等自然文物，軍徽，甚至連東印度公司的徽章也不被放過，遭4名男子從從容容的打包帶走。警方呼籲，「如果你認出照片中的人員，或發現任何疑似被盜物品在網上出售，請立即與警方聯繫。」

負責此案的警官柏甘（Dan Burgan）表示：「這些具有重要文化價值的藏品遭竊，對城市而言是重大的損失。」他進一步強調：「這些藏品中許多是捐贈而來，構成了收藏的一部分，為人們提供對英國歷史中多層面部分的見解。」

由於警方延遲2個月才公布竊賊影像，引起民眾議論；對此，市議會發言人表示，警方在徹底完成初步調查後，才發布協尋，且檔案館工作人員也耗費多時清點倉庫數千件收藏，才因此延後。

