隔20年重返小巨蛋RAIN開放粉絲許願中文歌

亞洲韓流天王RAIN宣布明年1月17日將於台北小巨蛋舉辦2026巡迴演唱會，他特別在百忙中錄製影片，開場以字正腔圓的中文說出「大家好，我是Rain」，並霸氣允諾：「我會把這20年的熱情跟能量，全部注入在演唱會裡，希望大家多多支持。」

時隔20年二度攻蛋，RAIN坦言心情感慨，回想起當年，直言：「台北小巨蛋一直是溫暖、讓我感激的地方，當時觀眾熱情的歡呼和溫暖的歡迎給了我很大的力量，那份回憶到現在都難以忘懷。」除了感謝一直等待的歌迷，他允諾要把台北小巨蛋當天的演出變成一個大型同樂會。

RAIN預告將為台北站帶來「從未公開過的限定版演唱會規格」，他搶先曝光台北場三大彩蛋，限定歌單、全新混音版本及升級版舞台，同時提及台北場限定歌單有機會加入中文曲目，還加碼開放讓歌迷「許願」，重視台北安可場的RAIN，未來也不排除能邀請喜歡的台灣歌手合作。

對於寶島美食情有獨鍾的RAIN，透露屆時來台最想去夜市，笑說：「每次在台灣都會大吃牛肉麵、川味料理，這次想把目標放在夜市，多嘗試不同的小吃。」他不忘誠徵「台北小吃探索地圖」，請歌迷幫忙推薦台北小巨蛋周邊美食。